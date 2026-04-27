Incendio en zona de La Rampa del Mercado Central deja 16 locales afectados y revela fallas en control y prevención

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El incendio registrado la mañana del sábado 25 de abril, alrededor de las 6:00 horas, consumió parte del sector La Rampa del Mercado Central de Tacna, dejando al menos 16 locales afectados, de los cuales 10 quedaron completamente destruidos. El siniestro generó alarma entre comerciantes y clientes, mientras densas columnas de humo se extendían por varias cuadras del centro de la ciudad.

Hasta el lugar acudieron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBV), que trabajaron intensamente con mangueras, agua y vehículos contraincendios, ingresando principalmente por la avenida Bolognesi. Durante la emergencia, efectivos de la Policía Nacional y personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna restringieron el acceso de curiosos para facilitar las labores, mientras la empresa Electrosur dispuso el corte del suministro eléctrico para evitar nuevos focos de incendio.

Tras aproximadamente dos horas de trabajo, el incendio fue controlado alrededor de las 8:00 horas, evitando su propagación a otras áreas del mercado. De manera preliminar, indicaron que el origen habría sido un cortocircuito. Durante la remoción se retiraron equipos calcinados, como un refrigerador, además de botellas de licor y otros productos inflamables que contribuyeron a la propagación del fuego. Entre las pérdidas se reportaron licores, bebidas energizantes, cigarrillos y productos de chocolatería.

Incendio controlado

El Brigadier Mayor CBP Walter Sánchez Esquiche, jefe de la VIII Comandancia Departamental Tacna, informó que la emergencia fue atendida. "Hemos tenido ciertas dificultades para el control, pero gracias a la labor técnica que tenemos, esto se ha controlado rápido y hemos evitado que se propague hacia otras zonas del mercado", declaró.

Incendio en zona de La Rambla del Mercado Central

Asimismo, indicó que un bombero se descompensó debido al calor, pero fue atendido por personal del SAMU. El jefe bomberil advirtió que en la zona se almacenaban productos altamente inflamables y que no contaba con certificación de seguridad. "Era una maraña de cables, incluso cablería vieja que puede producir cortocircuitos", señaló.

Reuniones con comerciantes

La administradora del Mercado Central, Ingrid Ticona, indicó que antes del incidente se habían sostenido reuniones para mejorar infraestructura y seguridad, aunque los avances estaban en etapa inicial. "Ya ha habido bastantes conversaciones, reuniones con ellos para el tema del mejoramiento. Pero todavía estaba en inicios", explicó.

Precisó que existían observaciones sobre instalaciones eléctricas y orden del espacio. Además, señaló que el área afectada, destinada originalmente a carga y descarga, fue ocupada progresivamente para comercio. "Eso es parte de un tema de formalización que ellos estaban desarrollando para tener también sus documentos", sostuvo.

Falta de cumplimiento de normas técnicas

Carlos Challco Aguilar, miembro del Colegio de Arquitectos de Tacna, afirmó que el caso evidencia informalidad y falta de asistencia técnica. "Vemos que hay un promedio de 16 locales, 10 de estos que lo han perdido absolutamente todo", declaró.

Explicó que la rampa no fue diseñada para comercio, lo que representa "una inconsistencia altísima". Añadió que la presencia de materiales inflamables agravó el incendio: "Habían elementos que pueden considerarse inflamables en todo sentido".

Finalmente, remarcó que "las normas técnicas no son por capricho, sino para tener la certeza de reducir riesgos", y recomendó implementar sistemas de prevención como rociadores, alarmas y redes eléctricas seguras. "Un incendio puede ser en cualquier momento, no podemos evitarlo al 100%, pero podemos reducir los riesgos", sostuvo.