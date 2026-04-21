Mujer pierde el útero tras presunta operación no consentida y queda en UCI: Familia denuncia negligencia médica

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un caso de presunta negligencia médica envuelve al Hospital Santa María del Socorro, en Ica, en donde una mujer terminó en la unidad de cuidados intensivos tras ser sometida, aparentemente sin su consentimiento, a la extirpación del útero. Sus familiares denuncian una presunta negligencia médica y exigen que se investigue lo ocurrido para determinar responsabilidades.

Mujer perdió su útero y terminó en UCI

Según los testimonios de los familiares, la paciente, identificada como Ericka Budiño, ingresó en buen estado de salud al Hospital Santa María (HSMI) para dar a luz de manera natural. Si bien todo transcurrió con normalidad, el sábado 18 de abril su historia dio un giro inesperado cuando ingresó nuevamente a la sala de operaciones.

Su nueva visita a sala tenía el único objetivo de someterse a una ligadura de trompas. Sin embargo, una operación que debía ser bastante sencilla terminó convirtiéndose en una pesadilla, ya que se le habría extirpado el útero sin su consulta.

Su cuñada, quien ahora protesta por este presunto caso de negligencia médica, denuncia que el personal médico no solo nunca informó sobre la intervención quirúrgica, sino que además minimizó el reclamo familiar argumentando que la pérdida del útero era algo normal entre las mujeres.

"Pedimos que la doctora que le hizo la operación salga y nos de una explicación para que nos diga cuál fue el motivo, pero nunca apareció. Hasta ahora no sabemos por qué a ella le quitaron el útero, porque ella entró sana solo para hacerse una ligadura, nada más", señaló la cuñada.

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Familiares exigen justicia y auditoría médica

Como era de esperarse, la afrenta contra la salud de Ericka Budiño ocasionó la indignación de sus familiares y conocidos, quienes ahora vienen realizando un plantón en las inmediaciones del Hospital Santa María del Socorro.

Entre las demandas que exigen ante esta situación, los familiares piden la intervención del Ministerio Público, solicitando que la Fiscalía de Prevención del Delito inicie las investigaciones de oficio para determinar las responsabilidades del personal médico involucrado.

Asimismo, solicitan que se realice un auditoría médica en el nosocomio por parte de Susalud para determinar las condiciones existentes en el trabajo, así como un esclarecimiento de los hechos por parte de la dirección de salud del hospital.

En conclusión, un nuevo caso de negligencia médica remece la provincia. En esta oportunidad, se trata de una mujer embarazada que terminó en UCI tras una operación no consentida que terminó con la pérdida de su útero.