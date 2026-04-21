Miles de comerciantes de ropa y calzado de segundo uso buscan formalizarse tras zanjas y cerco en la frontera Perú-Chile

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Dirigentes de ropa y calzado de segundo uso advierten que más de 10 mil familias dependen del rubro y proponen pagar un arancel mínimo. Mientras, el gobernador Luis Torres solicita al Ejecutivo medidas urgentes ante el impacto económico.

Búsqueda de formalización

"Nosotros queremos formalizarnos, estamos dispuestos en pagar algún arancel", manifestó la presidenta de la Federación de Comerciantes de Ropa y Calzado de Segundo Uso, Norma Supo, al advertir que más de 10 mil familias dependen directamente de esta actividad en la ciudad de Tacna y solicitan medidas urgentes que permitan su continuidad y formalización ya que el gobierno chileno inició con la excavación de zanjas y construcción de cercos en la frontera.

Aranceles justos

La dirigente precisó que el sector está dispuesto a contribuir con el pago de un tributo, siempre que sea "mínimo", debido a que se trata de mercadería de menor cuantía. Asimismo, negó tajantemente que los productos representen riesgos para la salud y aseguró que los comerciantes buscan trabajar dentro del marco legal.

Supo también pidió respeto para los feriantes y denunció abusos de autoridad, señalando que muchos trabajadores del rubro se sienten marginados pese a sostener a miles de hogares mediante el autoempleo.

Gobernador de Tacna manda oficio a presidente José Balcázar

El pronunciamiento se produce tras una reunión sostenida con el gobernador regional, Luis Torres Robledo, quien decidió remitir un oficio al presidente de la República, José María Balcázar Zelada, solicitando la implementación de medidas oportunas en favor de las familias dedicadas al comercio de ropa y calzado de segundo uso.

En el documento se advierte que el endurecimiento de acciones aduaneras y los vacíos regulatorios vienen afectando el ingreso de esta mercadería, generando desocupación y reduciendo los ingresos de miles de personas que dependen del comercio minorista.

El oficio señala que esta actividad tiene más de 30 años de presencia en la región y constituye una base económica importante vinculada al comercio fronterizo. Además, se remarca la disposición del sector para formalizarse mediante el pago de un arancel especial que permita ordenar la actividad y contribuir al erario nacional, sin afectar el sustento de las familias involucradas.

Restricción de actividad genera gran impacto en la economía

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes Los Delfines, Juana Anahua, advirtió que la restricción de esta actividad podría impactar seriamente en la dinámica económica local. Señaló que una gran cantidad de población, no solo de Tacna sino también de regiones vecinas, llega a la ciudad para adquirir estos productos, lo que dinamiza el comercio y genera empleo indirecto.

La dirigente estimó que al menos el 80% de la población tacneña se beneficia directa o indirectamente del sector comercial debido a la ubicación fronteriza de la región. Añadió que más de 10 mil comerciantes trabajan en ferias itinerantes conocidas como "cachinas", desarrolladas en distintos distritos, por lo que insistió en la necesidad de encontrar soluciones que permitan la formalización del sector y garanticen la continuidad de una actividad clave para la economía local.