Indignación en Piura: Joven universitaria desaparecida fue hallada sin vida dentro de la casa de su tía

Tras cinco días desaparecida, Xiomara Alejandra Huerta Santiago, de 18 años, fue hallada sin vida en el domicilio de su tía, en la localidad de Vichayal, distrito de La Arena, en Piura.

Universitaria es hallada sin vida

Los restos de la joven universitaria, a quien se reportó desaparecida el 19 de agosto, fueron hallados en un corral cercano a la vivienda de la hermana de su madre. Un hecho que ha generado indignación y dolor en la comunidad, que exige justicia.

Según informaciones preliminares, la presunta causa de su fallecimiento fue la asfixia provocada por un trapo en su boca, el cual no le permitió respirar. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la estudiante, que cursaba el primer ciclo de la carrera de Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional de Piura, estaba de vacaciones cuando desapareció.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En Piura, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un hombre sindicado de asesinar a su sobrina y enterrarla en el corral de su vivienda.



Su madre, Milagros Santiago, denunció rápidamente ante la policía frente a la esperanza de encontrarla sana y salva, pues allegados habían informado de aparentes avistamientos en Catacaos.

Sin embargo, la madrugada del último domingo 24 de agosto, un olor fuerte alertó a los familiares y movilizó a los vecinos, quienes hallaron los restos enterrados en un hoyo en el corral.

Investigaciones apuntan al tío

El principal sospechoso de lo sucedido es su tío, Jorge Junior Silva Alvares, quien vivía al lado de la joven. Durante los días de la desaparición de la universitaria, el hombre participó en la búsqueda, llegando a negar ante la Policía Nacional del Perú conocer de su paradero. La policía presume que el hombre cavó el hoyo para ocultar el cuerpo, en un intento por encubrir sus acciones.

El hombre fue detenido por las autoridades y conducido a la Divincri de Piura, luego de que los propios pobladores y familiares intentaran hacer justicia por su cuenta. En su camino destruyeron las viviendo donde residía el acusado.

El Ministerio Público ha dado inicio las investigaciones para dar con el culpable del asesinato. Mientras tanto, familiares de la joven y testigos cooperan en las diligencias acudiendo a citaciones para declarar. Por su parte, la PNP continúa recabando testimonios y realizando peritajes en la casa donde se produjo el hallazgo.

Ciudadanos han expresado su rechazo ante lo sucedido, exigiendo la presencia de la ministra de la Mujer o un pronunciamiento del despacho ante lo ocurrido. Todo ello. Tras hallar sin vida a una joven universitaria en un hoyo en un corral en el inmueble de sus tíos, tras haber sido reportada como desaparecida días antes.