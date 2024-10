¡Insólito! Mujer lleva TODA su vida SIN DNI por error en acta de nacimiento: No me puedo casar ni tener hijos

Milagros Pérez Escobar, de 27 años, enfrenta una situación insólita, toda su vida ha vivido sin Documento Nacional de Identidad (DNI) debido a un error en su acta de nacimiento. Esta situación, según la afectada, le ha imposibilitado acceder a derechos y servicios fundamentales.

El mencionado documento, indispensable para ejercer derechos básicos en el país, no ha podido ser emitido en su caso, y pese a que una resolución judicial ya ordenó corregir el insólito error, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aún no lo subsana.

En declaraciones para Exitosa, Pérez señaló que su caso ya está corregido judicialmente; sin embargo, el único obstáculo que la impide emitir el documento oficial es el organismo de identificación, quien hacen caso omiso a su pedido.

"Mi caso ya está en tipo corrección, el Poder Judicial ya lo aceptó, el juez ya lo firmó. El tema es la RENIEC, ellos no me quieren hacer caso, mi caso ya ha sido presentado por la abogada y han pasado más de 30 días, y no hay una respuesta. Mi queja es que solucionen mi tema lo más rápido posible, porque tengo más de 10 años con este tema", declaró para Exitosa.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa 📺📺 | ¡Insólito! Una mujer de 27 años denuncia que lleva toda su vida sin DNI por error en acta de nacimiento. Según relata, Reniec no se pronuncia sobre su caso pese a resolución judicial: "No me puedo casar ni tener hijos". 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal... pic.twitter.com/GOgNxui21I

Asimismo, la joven también explicó que la falta de su DNI la ha limitado a varios aspectos en el transcurso de su vida. Pese a que cuenta con las pruebas necesarias y una resolución que avala la corrección de su identidad, ella denuncia que Reniec ha demorado sin brindar solución.

"No puedo sacar mi titulación, no me puedo casar e incluso no puedo tener hijos ¿Cómo hago sin mi documentación? Nunca he tenido un seguro tampoco. No les cuesta nada mandarme la solicitud o aceptarla. Tengo pruebas ginecológicas, tengo muchas pruebas e incluso ya el juez lo aceptó. Entonces, ¿qué más necesitan?", agregó.