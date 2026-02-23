Tragedia en Cusco: Dos menores mueren tras consumir carne de sapo en comunidad nativa

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una tragedia enluta a una familia en la comunidad nativa de Alto Parijari. Dos menores de edad fallecieron tras una presunta intoxicación alimentaria en el distrito de Unión Asháninka, provincia de La Convención.

El hecho ocurrió la mañana del último domingo, cuando integrantes de la familia Inti Machunque consumieron durante el desayuno un caldo preparado a base de sapo y huevos de sapo. Este alimento es conocido en la zona como "bodoque" y forma parte de prácticas tradicionales en algunos sectores del Vraem.

Minutos después de ingerir el preparado, los miembros de la familia comenzaron a presentar fuertes dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarrea. Los síntomas avanzaron con rapidez y se agravaron en los menores.

Dos vidas que no resistieron

La primera víctima fue una bebé de apenas un año y tres meses, quien falleció aproximadamente una hora después de consumir el alimento. Durante el traslado a un centro de salud, una segunda menor, de 11 años, también perdió la vida.

En total, siete integrantes de la familia fueron evacuados de emergencia. Inicialmente fueron llevados a un establecimento de salud cercano y luego derivados al Hospital San Juan de Kimbiri debido a la gravedad del cuadro clínico.

De acuerdo con el reporte sanitario, seis personas-los padres y cuatro hijos- lograron llegar con vida al hospital y actualmente se encuentran estables, aunque siguen bajo observación médica. Presentaron síntomas digestivos severos, además de complicaciones cardíacas como pulso débil e hipotensión. En los casos fatales, estas alteraciones habrían provocado paro cardiorrespiratorio.

Investigación y alerta sanitaria

Las autoridades de la Policía Nacional del Perú y personal de salud iniciaron las investigaciones para determinar qué ocurrió exactamente. Una de las hipótesis es que se haya producido una confusión con una especie venevosa o que el animal no haya sido correctamente manipulado antes de su preparación.

Especialistas explicaron que algunos anfibio silvestres contienen toxinas potentes que pueden resultar mortales si no se eliminan adecuadamente. Aunque el consumo de este tipo de carne es parte de costumbres ancestrales en comunidades de la selva baja, cuialquier error en el proceso puede tener consecuencias graves.1

El sector Salud realiza estudios para identificar el agente tóxico involucrado y coordina con laboratorios especializados. Además, reiteró el llamado a extremar cuidados en la preparación de alimentos tradicionales.

La comunidad permanece consternada por la pérdida de las dos menores. Mientras los familiares luchan por recuperarse, las autoridades buscan esclarecer esta tragedia que ha generado preocupación en toda la región.