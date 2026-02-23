Carretera principal de la vía Pasco-Huánuco quedó bloqueada completamente por huaico

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante la madrugada de este lunes 23 de febrero, la caída de un huaico generó el bloqueo total de la vía que conecta Pasco con Huánuco, principal medio de conexión entre ambas regiones. Los trabajos de limpieza y rehabilitación se han iniciado para restablecer la circulación.

Bloqueo de vía Pasco-Huánuco

Los huaicos a nivel nacional generan gran preocupación entre pobladores de diversas partes del país, ya sea en la costa, sierra o selva. Ahora, se ha presentado el bloque de la principal vía de acceso entre Pasco y Huánuco.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes cuando la caída del huaico generó el bloqueo total en esta vía principal, a la altura del sector Huaracalla, en la provincia de Ambo.

Las intensas lluvias presentadas en la zona generaron el súbito deslizamiento que generaron saturación en el terreno u provocaron el arrastre del lodo, piedras, escombros hacia la carretera.

Debido a la precipitación, se cubrió completamente esta vía impidiendo el pase de medios de transporte. El hecho generó que quedará intransitable por varias horas.

El bloqueo de la vía se dio por la inestabilidad del suelo debido a que ya se habían presentado precipitaciones pluviales los días anteriores generando un ambiente propicio para que la vía se bloquee totalmente.

Al menos 13 regiones del país enfrentan esta problemática que se presenta año tras año ante la falta de un plan nacional de gestión de riesgos que realmente planifique la llegada de estos fenómenos.

¿Cuáles fueron las rutas bloqueadas?

La vía Pasco-Huánuco, es la carretera principal entre ambos detenidos. Además que es la vía que conecta Lima hacia la selva y viceversa. Producto de las precipitaciones, esta importante vía permanece en rehabilitación.

Producto de este bloqueo, tanto los conductores como pasajeros permanecieron varados en la vía a la espera de la reapertura, mientras este permanecía inhabilitado.

Debido a ello, parte de los pasajeros decidieron continuar el camino a pie, mientras otros permanecieron detenidos dentro de sus vehículos sin poder avanzar.

Ante la total obstrucción de la vía se dio la interrupción del flujo habitual del transporte interprovincial, carga y otros servicios hacia la selva central, dejando sin importantes servicios hacia esta importante zona del país.

Ante el bloqueo de la vía, Provías Nacional dispuso que maquinaria pesada realice el trabajo de limpieza y rehabilitación del importante tramo para restaurar el tránsito en la vía.

