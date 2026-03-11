Senasa refuerza vacunación de ganado contra el ántrax y realiza acciones sanitarias en Ica

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante la alerta sanitaria en la región Ica, especialistas del Senasa hicieron inspecciones sanitarias en el establecimiento de faenamiento involucrado, así como seguimiento epidemiológico en predios pecuarios cercanos, con el fin de prevenir riesgos sanitarios y garantizar la inocuidad de los alimentos.

Estas intervenciones se ejecutan de manera articulada con el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Ica, fortaleciendo las acciones de prevención y protección de la salud pública.

Vacunación de ganado contra carbunco

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) continúa fortaleciendo la campaña nacional de vacunación preventiva contra el ántrax (carbunco bacteriano) y ha logrado inmunizar este año a 39,519 animales susceptibles, entre bovinos, ovinos y caprinos, en beneficio directo de 1,154 familias productoras en diversas regiones del país.

Como parte de esta estrategia sanitaria, el Senasa tiene proyectado supervisar la vacunación de más de 350,000 animales durante 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva y reducir el riesgo de aparición de esta enfermedad en el ganado.

Las jornadas de vacunación se desarrollan en las regiones de Ica, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Moquegua, Tacna y Lima-Callao, zonas donde el Senasa ejecuta acciones sanitarias para proteger la producción ganadera.

Estas intervenciones forman parte de las estrategias permanentes que impulsa el Senasa para prevenir brotes de ántrax (carbunco bacteriano), fortalecer la sanidad pecuaria y proteger la salud pública mediante campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica y asistencia técnica a los productores.

Acciones preventivas en marcha

Asimismo, las autoridades locales realizan operativos en mercados y centros de abasto para evitar la comercialización de carne proveniente de faenamiento clandestino, reforzando la seguridad alimentaria de la población.

La confirmación del diagnóstico de ántrax (carbunco bacteriano) en humanos corresponde al sector Salud, a través del Instituto Nacional de Salud. En tanto, el Senasa continúa ejecutando acciones preventivas en el ámbito pecuario.

Resultado de laboratorio

El Senasa recibió hoy la confirmación por parte del INS que el resultado de la muestra analizada fue negativo para la presencia de la bacteria causante del ántrax (carbunco bacteriano), con lo que se descarta la presencia de esta enfermedad en el caso evaluado en la región Ica.

La institución reafirma su compromiso de seguir trabajando junto a productores y autoridades para proteger la sanidad agraria del país; destaca la vacunación preventiva y la vigilancia sanitaria como las principales herramientas para evitar la presencia del ántrax en el ganado.