RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Prevención de riesgos sanitarios

Senasa refuerza vacunación de ganado contra el ántrax y realiza acciones sanitarias en Ica

Más de 39 mil animales ya fueron vacunados y se proyecta inmunizar más de 350 mil en el marco de la campaña sanitaria nacional

Senasa refuerza vacunación de ganado contra el ántrax en Ica
Senasa refuerza vacunación de ganado contra el ántrax en Ica Difusión

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 11/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Ante la alerta sanitaria en la región Ica, especialistas del Senasa hicieron inspecciones sanitarias en el establecimiento de faenamiento involucrado, así como seguimiento epidemiológico en predios pecuarios cercanos, con el fin de prevenir riesgos sanitarios y garantizar la inocuidad de los alimentos.

Estas intervenciones se ejecutan de manera articulada con el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Ica, fortaleciendo las acciones de prevención y protección de la salud pública.

Vacunación de ganado contra carbunco

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) continúa fortaleciendo la campaña nacional de vacunación preventiva contra el ántrax (carbunco bacteriano) y ha logrado inmunizar este año a 39,519 animales susceptibles, entre bovinos, ovinos y caprinos, en beneficio directo de 1,154 familias productoras en diversas regiones del país.

Como parte de esta estrategia sanitaria, el Senasa tiene proyectado supervisar la vacunación de más de 350,000 animales durante 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva y reducir el riesgo de aparición de esta enfermedad en el ganado.

Las jornadas de vacunación se desarrollan en las regiones de Ica, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Moquegua, Tacna y Lima-Callao, zonas donde el Senasa ejecuta acciones sanitarias para proteger la producción ganadera.

Tragedia en Tacna: Deslizamiento sepulta dos vehículos con más de 10 personas a bordo, solo 2 lograron salir
Lee también

Tragedia en Tacna: Deslizamiento sepulta dos vehículos con más de 10 personas a bordo, solo 2 lograron salir

Estas intervenciones forman parte de las estrategias permanentes que impulsa el Senasa para prevenir brotes de ántrax (carbunco bacteriano), fortalecer la sanidad pecuaria y proteger la salud pública mediante campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica y asistencia técnica a los productores.

Acciones preventivas en marcha

Asimismo, las autoridades locales realizan operativos en mercados y centros de abasto para evitar la comercialización de carne proveniente de faenamiento clandestino, reforzando la seguridad alimentaria de la población.

Tacna: Denuncian irregularidades en investigación por presunto abuso y policías terminan en libertad
Lee también

Tacna: Denuncian irregularidades en investigación por presunto abuso y policías terminan en libertad

La confirmación del diagnóstico de ántrax (carbunco bacteriano) en humanos corresponde al sector Salud, a través del Instituto Nacional de Salud. En tanto, el Senasa continúa ejecutando acciones preventivas en el ámbito pecuario.

Resultado de laboratorio

El Senasa recibió hoy la confirmación por parte del INS que el resultado de la muestra analizada fue negativo para la presencia de la bacteria causante del ántrax (carbunco bacteriano), con lo que se descarta la presencia de esta enfermedad en el caso evaluado en la región Ica.

La institución reafirma su compromiso de seguir trabajando junto a productores y autoridades para proteger la sanidad agraria del país; destaca la vacunación preventiva y la vigilancia sanitaria como las principales herramientas para evitar la presencia del ántrax en el ganado.

Valor de combustibles en Tacna registran fuertes incrementos en grifos de la ciudad: Transportistas preocupados por alza de precios
Lee también

Valor de combustibles en Tacna registran fuertes incrementos en grifos de la ciudad: Transportistas preocupados por alza de precios

Temas relacionados alerta sanitaria ántrax carbunco bacteriano Exitosa Ica Ica

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA