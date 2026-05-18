Exigen el RETIRO del mercado de reconocida marca de helados por contener pedazos de metal

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una grave alerta sanitaria encendió las alarmas en el sector lácteo tras detectarse presencia de cuerpos extraños en empaques de distribución masiva. La compañía distribuidora ordenó el retiro voluntario de sus conocidos helados por contener peligrosos fragmentos de metal.

Sabores afectados y distribución del peligro

El problema se originó tras una inesperada falla mecánica detectada en las principales líneas de envasado de la fábrica. La medida de prevención incluye los envases de pinta y cuarto de galón en sabores sumamente populares como vainilla, fresa y chocolate.

Los lotes contaminados con residuos metálicos muestran fechas de vencimiento programadas para finales de diciembre del presente año. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, estos productos lácteos llegaron a los mostradores de diecisiete estados norteamericanos durante este mes.

La distribución masiva de los lotes contaminados de los helados de Straus Family Creamery incluyó importantes centros comerciales de estados como California, Texas, Nueva York e Illinois. Las autoridades sanitarias advierten que el material extraño puede causar severas lesiones bucales o cortes internos si llega a ser ingerido.

Los supermercados minoristas ya empezaron a retirar el alimento congelado de sus vitrinas para frenar el avance de la distribución. Los especialistas en salud pública recomiendan a la población revisar meticulosamente el reverso de cada empaque almacenado en sus refrigeradoras.

Ice cream sold in 17 states recalled for potential metal fragments https://t.co/tPJYqt83Jj — CBSColorado (@CBSNewsColorado) May 17, 2026

Acciones de la empresa ante la crisis

El plan de contingencia se activó inmediatamente buscando mitigar cualquier impacto negativo en el bienestar de la población consumidora. La empresa láctea habilitó plataformas digitales para coordinar las devoluciones y reembolsos de dinero mediante la entrega de cupones.

Hasta el momento las autoridades sanitarias confirmaron que ningún ciudadano reportó lesiones físicas por la ingesta de estos alimentos. Se recomienda desechar los helados orgánicos de Straus Family Creamery de forma inmediata para evitar accidentes graves en los hogares.

La gerencia general del negocio inició una investigación exhaustiva interna para corregir de forma definitiva este perjudicial desperfecto industrial. Se espera que las operaciones regulares de empaquetado se reanuden bajo estrictos protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno.

Marca fue retirada del mercado.

Diversas organizaciones de protección al consumidor sugirieron aumentar las inspecciones preventivas en los sistemas automatizados de molienda. La detección temprana de fallas en maquinarias pesadas evita que materiales punzocortantes terminen camuflados dentro de los postres familiares.

Finalmente, el retiro de estos productos lácteos busca proteger la salud pública mediante el desecho directo de los lotes de helados orgánicos de Straus Family Creamery afectados por fragmentos de metal. La compañía mantendrá canales virtuales abiertos para resolver las dudas correspondientes de toda la ciudadanía.