Pareja del cabecilla de 'Los Pulpos' rompe su silencio y asegura no conocer paradero del criminal: "Se han acelerado mucho"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Keysi Salvatierra Vigo, pareja de Johnson Smit Cruz Torres, sindicado como el líder de la banda criminal 'Los Pulpos' y cuya captura se llevó a cabo la semana pasada en Bolivia fue interrogada por las autoridades policiales a quienes negó saber el paradero del prófugo a su vez que negó cualquier vínculo con la organización delictiva que sembró terror en el norte peruano.

No conoce el paradero de 'Johnsson Pulpo'

Con una actitud calculadora y desafiante se presentó la mujer que es señalada como la administradora de la red criminal 'Los Pulpos' de Trujillo en un interrogatorio llevado a cabo por el coronel Luis Burgos Gutiérrez, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) La Libertad, y el comandante William Alfaro, jefe de la Divincri de Trujillo.

En tal sentido, lejos de confesar si sabe alguna información respecto a dónde se encuentra el cabecilla criminal, Salvatierra Vigo negó rotundamente conocer su ubicación actual e inclusive aseguró no haber estado con este sujeto el día de su captura en La Paz, Bolivia.

"Yo no he estado con él (Jhonsson Pulpo'). Lo malo de ustedes es que han acelerado mucho, hubieran esperado un poco y se hubieran dado con la verdadera sorpresa", manifestó la ahora recluida en el penal El MIlagro, en la ciudad de Trujillo.

Al ser consultada respecto a qué pensaría si le dicen que este el criminal se encuentra detenido esta respondió "qué bueno" debido a que considera que puede "aclarar" el tema por el cual se encuentra hoy sometida. Inclusive negó rotundamente formar parte de 'Los Pulpos'.

"Yo nunca he pertenecido (a la organización criminal), jamás (¿tú crees que tus estudios, todo lo que has vivido allá, de dónde viene?) Yo trabajo en bienes raíces" indicó.

Niega participación en secuestro

De acuerdo a investigaciones preliminares y las pesquisas de la Policía Nacional del Perú, la pareja sentimental del cabecilla de 'Los Pulpos' se jugaría una condena por estar involucrada en el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de la entonces regidora de El Porvenir, Sandra Guevara Villalobos, hecho que se produjo el pasado 13 de noviembre de 2021.

Al respecto, el coronel PNP Burgos Gutierrez le preguntó si acepta que esté detenida por este caso y la mujer indicó que no formó parte de dicho acto. "La Policía no ha encontrado al verdadero partícipe que le dicen 'Katita' - 'Mikita'", dijo.

Así, negando el paradero del cabecilla de 'Los Pulpos' y negando formar parte de esta banda criminal, se presentó Keysi Salvatierra Vigo en un reciente interrogatorio policial.