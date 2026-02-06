Cae alias 'JJ': Presunto brazo armado de 'Los Pulpos' sería responsable de atentados explosivos en Trujillo

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un duro golpe al crimen y una respuesta para los afectados de los más recientes ataques explosivos en Trujillo, fue logrado por un trabajo conjunto de la Policía Nacional del Perú y su homóloga chilena al capturar a Jhon Nureña, alias 'JJ'.

Sindicado como culpable de atentados en Trujillo

La captura fue realizada realizada cuando el sujeto intentaba cruzar la frontera con chile. La detención de este joven brindará mayor información a la policía, sumado a la de Keisy Salvatierra, para la captura de Johnson Cruz, alias 'El Pulpo', sindicado como el líder la organización criminal 'Los Pulpos'.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, lo sindica como el brazo armado de la banda y como el responsable de los últimos atentados con explosivos registrados en Trujillo.

"El brazo armado, del autor directo y el que dirige las explosiones en Trujillo, que responde al nombre de Jhon Schneider Nureña Rojas, alias 'Jhon' o 'JJ'. Este personaje, brazo armado de Jonhson Smith Cruz Torres, alias 'Jonhson Pulpo'", indicó.

Según informó la PNP, 'JJ' estarían vinculado al ataque explosivo contra el bus del grupo de cumbia Armonía 10 de Walter Lozada, en enero, entre otros delitos de extorsión.

"Al atentado que hubo en la discoteca Tabaco y Ron, al atentado que hubo también en la discoteca Tabaco Marino, al Luxor donde se encontraba el bus de Armonía 10", informó.

Según informó Arriola, al intentar ingresar al país vecino del sur, es que las autoridades chilena no lo admiten por "representar un peligro por esta detención preliminar por extorsión agravada", por lo que fue retornado al Perú. A penas bajó del avión, fue detenido y trasladado por las autoridades.

'Los Pulpos' amenazan a Revoredo

En medio de esta captura, se conoció que la reciente detención de Keysi Salvatierra Vigo, pareja sentimental del cabecilla de la 'Los Pulpos', alias 'Johnson Pulpo', habría ocasionado que los integrantes de esta banda criminal busquen venganza contra Trujillo y los jefes policiales, así lo dio a conocer el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

"La inteligencia ha dado a conocer de que se estarían realizando la explosión de artefactos de dinamita y demolición en la ciudad de Trujillo en represalia, en venganza por esta captura de Keisy Salvatierra", manifestó a TV Perú.

Sin embargo, estos amedrentamientos no solo abarcaría la ciudad norteña, sino que también se extenderían directamente a los altos jefes policiales, entre los que resaltan los generales Víctor Revoredo y Franco Moreno Panta, este último es destacado por su labor en La Libertad.

Es en este contexto que, la PNP logró la captura del 'JJ', el sindicado como el brazo armado de 'Los Pulpos' y presunto responsable de los atentados extorsivos en Trujillo.