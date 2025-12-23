Alianza Lima ya tiene goleador: Delantero extranjero será blanquiazul por los próximos tres años

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El reemplazo de Hernán Barcos en Alianza Lima ya tiene nombre y apellido. Tras semanas de especulaciones, se ha informado que el delantero extranjero al que venía siguiendo la directiva blanquiazul, aceptó el acuerdo y firmará un contrato que lo vinculará por las próximas tres temporadas.

Noticia la confirman periodistas

Dos periodistas que siguen la actualidad del cuadro 'íntimo' han afirmado que el acuerdo con el atacante está cerrado y solo falta el anuncio oficial. Uno de ellos es José Varela, quien afirma que las negociaciones con Federico Girotti están avanzadas y que, como se venía diciendo, se adquirirá la mitad de su pase a Talleres de Córdoba.

"Federico Girotti será jugador de Alianza Lima. Ya existe un acuerdo total entre el delantero argentino y los 'íntimos' (tendrá tres años de contrato). La compra del 50 por ciento del pase del futbolista, procedente de Talleres, está en proceso y muy bien encaminada", publicó el comunicador en X.

Federico Girotti será jugador de Alianza Lima. Ya existe un acuerdo total entre el delantero argentino y los 'íntimos' (tendrá 3 años de contrato). La compra del 50 por ciento del pase del futbolista, procedente de Talleres, está en proceso y muy bien encaminada. FIN. pic.twitter.com/lEcOBCp8wc — José Varela (@theatharis) December 24, 2025

El segundo hombre de prensa que asegura que el ariete de 26 años llegará a Matute es Gabriel Pacheco, indicando que en las próximas horas se concluirán detalles que faltan por cerrar. Asevera que el canterano de River Plate ha mostrado interés e ilusión de llegar al fútbol peruano y jugar por los 'grones'.

"La operación quedó encaminada de manera definitiva. En las próximas horas se terminarán de cerrar los detalles finales del traspaso. Además, según información que manejo, el propio jugador estaba extremadamente ilusionado con la posibilidad de vestir la camiseta de Alianza Lima", escribió en la misma red social.

🚨 Federico Girotti será nuevo jugador de Alianza Lima.



🔵⚪ El club blanquiazul llegó a un acuerdo con Talleres para adquirir el 50% de los derechos del delantero argentino, y la operación quedó encaminada de manera definitiva. En las próximas horas se terminarán de cerrar los... pic.twitter.com/Ul8v0xGsRy — Gabriel Pacheco (@GabrielPachecon) December 24, 2025

Los números de Girotti en la temporada

En término de goles, el 2025 no fue auspicioso para el delantero, al lograr marcar solo cuatro goles en 37 compromisos con 'La T'. Dos de ellos los marcó ante su futuro equipo por la Copa Libertadores en el 3 a 2 que se llevó del estadio Alejandro Villanueva, otro lo hizo en este mismo torneo y marcó uno en la Liga Argentina.

Con el conjunto cordobés ha disputado 124 encuentros y convertido 24 tantos, entregando tres asistencias. Arribó en 2022 proveniente de River Plate, adquirido por 1.750 millones de dólares.

Federico Girotti será nuevo delantero de Alianza Lima, luego de que el cuadro blanquiazul lograra convencerlo de firmar por las próximas tres temporadas. El jugador argentino viene de jugar en Talleres de Córdoba durante los últimos tres años y será la carta de gol de Pablo Guede durante el 2026.