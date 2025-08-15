María Agüero vuelve a generar rechazo en Arequipa durante acto oficial por el aniversario de la ciudad

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La legisladora de Perú Libre, María Agüero, fue rechazada por parte de la población durante la Sesión Solemne por el 485 aniversario de la Fundación española de Arequipa, realizada el pasado 14 de agosto en el Teatro Municipal.

Rechazo de la población

El incidente tuvo lugar cuando el maestro de ceremonias mencionó y agradeció la presencia de la parlamentaria. De inmediato generó la desaprobación y rechazo de los asistentes. Los abucheos se prolongaron por varios segundos, se logra observar en el video de la transmisión en vivo de dicha ceremonia.

Abuchean a congresista de Perú Libre, María Agüero, durante sesión solemne por aniversario de #Arequipa



El hecho ocurrió cuando el maestro de ceremonia agradecía la presencia de la parlamentaria en la actividad que se desarrolló este jueves 14 de agosto en el Teatro Municipal

En ese sentido la reacción estaría impulsada por las recientes declaraciones que la congresista dio sobre el conflicto limítrofe entre Perú y Colombia respecto a la isla Chinería. Agüero cuestionó a las Fuerzas Armadas peruanas y dio su respaldo al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"Gustavo Petro, defensor de los pobres de América Latina, no como nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas policiales peruanas, que están asesinando a los compatriotas con balas. Eso está demostrado y el mundo entero lo sabe" , indicó la congresista de Perú Libre.

La congresista del partido Peru Libre, Maria Aguero, defiende al presidente de Colombia, gustavo petro, y ataca a las FF.AA. y la PNP.

Persona no grata

Cabe precisar que en el 2024, la congresista María Agüero fue expulsada de un evento público en Arequipa por un grupo de alumnos del colegio Independencia Americana, debido a sus declaraciones en las que los calificó como delincuentes.

El hecho ocurrió cuando la legisladora asistió al centro de estudios sin previo aviso. Los estudiantes al reconocerla manifestaron su rechazo y le exigieron que abandonara el lugar. En ese entonces la partidaria de Perú Libre traía puesta una camiseta con el rostro Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia.

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, en conjunto con las instituciones educativas Micaela Bastidas e Independencia Americana, declararon públicamente a la congresista como persona no grata. Mediante un comunicado oficial, la Municipalidad de Yanahuara subrayó como "imperdonables e inaceptables" las declaraciones de la representante de Perú Libre.

En ese sentido, el burgomaestre de Yanahuara, al finalizar la ceremonia, entregó polos con la frase de "Yo sí me siento arequipeño". Los polos fueron entregados a Rohel Sánchez, gobernador regional, a Víctor Hugo Rivera, alcalde provincial de Arequipa; y al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.

El hecho ocurrido durante el acto oficial por el aniversario de Arequipa confirma que María Agüero vuelve a generar rechazo en la región, a pesar de ser arequipeña y de haber sido la única congresista representante de la ciudad presente en la ceremonia. La reacción del público no solo responde a sus declaraciones recientes sobre las Fuerzas Armadas y su respaldo a Gustavo Petro, sino también a un marcado historial de incidentes.