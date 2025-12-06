Adulto mayor muere en incendio en medio de denso humo tóxico

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un adulto mayor perdió la vida durante un incendio fatal que consumió parte de una vivienda de dos pisos en el sector de Augusto B. Leguía, en medio de un escenario dominado por el humo tóxico. El siniestro ocurrió en una casa ubicada en la avenida 200 Millas, a una cuadra de la posta de Leguía y frente al colegio Wilma Sotillo. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se inició en el ambiente izquierdo del primer piso del inmueble, construido principalmente en material noble. Hasta el momento, las autoridades señalaron que la identidad de la víctima aún se desconoce.

Rápida alerta vecinal y llegada de bomberos

Fueron los propios vecinos quienes alertaron a los servicios de emergencia al observar una densa columna de humo tóxico que salía por las ventanas del domicilio. Hasta el lugar llegaron la máquina 24 de rescate de los bomberos, otra unidad de apoyo, agentes de la Policía Nacional y personal de Seguridad Ciudadana.

En un primer momento, los rescatistas recibieron la información de que un adulto mayor habría quedado atrapado dentro de la estructura mientras intentaba ponerse a salvo. El ingreso a la vivienda se dificultó debido a la intensidad del fuego y a la cero visibilidad provocada por el humo.

Un integrante del Cuerpo de Bomberos explicó que la prioridad fue intentar ubicar al afectado entre las llamas:

"Nosotros nos abocamos al tema de rescate. Esa es la prioridad número uno. Se hizo el combate del fuego con apoyo de la policía y también entramos con una ambulancia", declaró.

Intervención del SAMU y una confirmación trágica

Debido a la gravedad de la emergencia, se solicitó el apoyo del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Un médico, un paramédico y una enfermera ingresaron al interior del inmueble para evaluar al hombre. La escena terminó en una confirmación dolorosa: el adulto mayor había fallecido.

El bombero encargado realizó el gesto de la "X" al cruzar los brazos, señal utilizada para indicar la ausencia total de signos vitales. La víctima fue hallada en el pasadizo, lo que sugiere que habría intentado llegar a la puerta principal para escapar del humo tóxico.

Sobre el riesgo mortal de la inhalación, el bombero añadió:

Cuando a la persona no le llega de 4 a 6 minutos de oxígeno al cerebro, y con la contaminación del humo, son situaciones que pasan. La persona estaba en el callejón. Es un tema de investigación.

El incendio fatal fue controlado tras varios minutos de trabajo coordinado. Mientras tanto, el miembro del Cuerpo de Bomberos reiteró su misión central .Para nosotros no son tanto los daños materiales; los daños personales, eso sí. La función del bombero es salvar vidas.

En tanto, se esperó la llegada del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con las diligencias de investigación que determinarán la causa exacta del origen del fuego.