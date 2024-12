Niño pierde nueve dedos y su ojo izquierdo al manipular un artefacto pirotécnico en Ayacucho

Si bien Navidad es una fecha de alegría para reunirse en familia, algunas de las tradiciones y costumbres que mantienen los peruanos deben ser tomadas con suma responsabilidad y criterio. Una de las más peligrosas es la de detonar fuegos artificiales y cohetecillos, debido a las graves consecuencias que estas pueden ocasionar.

Tal es el caso registrado el último 24 de diciembre en la ciudad de Huamanga, en el departamento de Ayacucho, donde un niño de apenas once años de edad perdió nueve dedos de las manos y el ojo izquierdo tras manipular un artefacto pirotécnico llamado "mama rata" que terminó explotando.

Al momento, el menor se encuentra en el Hospital Regional de Ayacucho, donde es atendido por el equipo médico encargado. En diálogo con Exitosa, Vanessa Ortiz, madre del niño, brindó detalles sobre el accidente y pidió ayuda a la ciudadanía.

La señora Ortiz señaló que su hijo se encontraba jugando con pirotecnia junto a sus amigos, cuando encontraron el mama rata y lo prendieron para observar la explosión. Lamentablemente, este explotó mientras era manipulado por el niño, por lo que el impacto le generó un daño severo.

"Más arriba han encontrado (el pirotécnico "mama rata") eso y, como estaban jugando con cohetecillos, lo han prendido y ahí ha sido la explosión. Lo han encontrado. Ellos habrán pensado que no iba a explotar fuerte. En su inocencia, pensó que no le iba a hacer nada, que no le iba a dañar tanto", indicó la madre.