"No hay liderazgo en Gobierno Regional", cuestiona exgobernador Yehude Simon.

"Lamentablemente no hay un liderazgo en la Gobernación Regional de Lambayeque para poder enfrentar esta grave crisis que vivimos por las lluvias e inundaciones que afectan a la mayoría en el país", dijo a Exitosa el exgobernador regional y expremier de la República, Yehude Simon Munaro.

Las actuales autoridades apenas van a cumplir cien días de gestión, y tanto el gobernador como los alcaldes deben estar sorprendidos por esta guerra de las inundaciones y lluvias que azotan al país, y sobre todo al norte. La mayoría no tiene experiencia para afrontar estos graves problemas", añadió el exgobernador de Lambayeque.

"Estamos en una sociedad antagónica, donde el Gobierno Nacional le da plata al Congreso de la República y no lo hace con los gobiernos regionales ni municipales, y les dice que primero gasten sus recursos propios para enfrentar la emergencia, cuando todos sabemos que la mayoría tiene presupuestos ínfimos", añadió Simon.

Preguntado por Exitosa por la labor del gobernador Jorge Pérez Flores, respondió que tiene tres meses de gestión, "pero no se nota un liderazgo para manejar la situación. No reclama, no exige al Ejecutivo, porque acá no se trata de limpiarles los zapatos o suplicar una ayuda. Aquí se requiere firmeza para exigir lo que corresponde a Lambayeque", manifestó el expremier Yehude Simon.

Señaló también, que llama la atención que los grandes empresarios, la Cámara de Comercio, no se hagan presente para apoyar acciones sociales. "Sé que ustedes desde Exitosa, acuden con ayuda con el apoyo de unos cuantos empresarios, pero es el Ejecutivo el que tiene que disponer de todos los recursos para aliviar esta tarea. En este momento de la emergencia, primero es alimentar y ayudar a todos, luego se ejecutarán las obras", añadió Simon.

El consejero Juan Pablo Horna, dijo que hay incapacidad en el gasto. "De un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 368 millones, hay un gasto promedio de 8 millones, es decir "casi cero".