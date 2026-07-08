Christian Cueva desenmascara a Macarena Gastaldo y niega que la haya buscado

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El futbolista Christian Cueva decidió responder a Macarena Gastaldo luego de que la modelo afirmara que el futbolista intentó comunicarse con ella a través de un amigo hace aproximadamente un mes para tener una relación con ella.

Durante una entrevista con "Amor y Fuego", el jugador de Sport Boys negó esa versión y aseguró que el único contacto reciente que tuvo con la argentina ocurrió hace dos años, cuando ella le escribió por una polémica lista de mujeres vinculadas a él.

Tomará acciones legales

El popular "Aladino" declaró que le incomodaron las declaraciones que hizo la modelo en el mencionado programa y avisó que de no rectificarse y pedir disculpas le llegará su carta notarial.

"Sí me llegó ese comentario a la cual yo le digo a Macarena tiene 24 horas para rectificarse. El día de mañana le va a llegar su carta notarial". expresó Christian Cueva visiblemente molesto.

Por lo que el futbolista mostró los chats donde aquella conversación ocurrió en 2024, cuando la modelo le reclamó por aparecer en una lista de mujeres relacionadas con él.

Cueva mostró pruebas donde Macarena le escribía a él. (Difusión)

Además consideró que la argentina solo buscaría generar atención en los medios ya que sabe que si hablan de él eso generaría portadas en todos lados.

" "Uno realmente quiere vivir tranquilo, que busque su vida y haga lo que tenga que hacer. Ya se ha dicho y lo vuelvo a decir: hablar de Christian Cueva genera, sí genera, pero ya son tres años así que ya", exclamó.

Christian Cueva pide pruebas de Macarena

EL nuevo jugador de Sport Boys ha dejado en claro que las declaraciones de Macarena Gastaldo no lo han perjudicado en su relación con Pamela Franco y desafió a la influencer argentina a presentar pruebas y reiteró que solo tiene 24 horas.

"Si quieren verme jodido, no lo van a ver(...) Yo le reto a que lo muestre si es así, pero definitivamente yo te doy 24 horas para que tú te retractes y el día de mañana se le estará haciendo llegar su carta notarial", expresó

El inicio de la polémica

Todo esto inició a raíz de que la modelo argentina conversara con las cámaras de 'Amor y Fuego' junto a Pamela López. En ese espacio, contó que Christian Cueva habría intentado comunicarse con ella mediante otra persona.

Por ahora, la controversia continuará sin una resolución definitiva. Mientras Christian Cueva anuncia acciones legales, la argentina aún no responde públicamente al ultimátum ni presenta las pruebas que respaldarían sus declaraciones.