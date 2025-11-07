Golpe al narcotráfico: PNP destruye laboratorios clandestinos destinados al tráfico de drogas en Ucayali

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En Ucayali, efectivos policiales de la División Huallaga de la PNP destruyeron dos laboratorios rústicos de PBC y un centro de acopio donde se realizaba el procesado de la hoja de coca destinado al narcotráfico.

La Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron el sector Pindayo, en el distrito de Curimana, provincia de Padre Abad en el departamento de Ucayali; una zona dedicada a la elaboración de pasta básica de cocaína con presumible extensión a nivel nacional e internacional.

En el lugar se encontraron dos pozos de maceración, pozos de decantación y materiales con sustancia líquida destinados a la preparación de alcaloide de cocaína.

Según los datos ofrecidos por la investigación policial, se decomiso más de 1000 kilogramos de insumos químicos, 3500 kilogramos de hoja de coca en proceso de maceración, entre otras sustancias químicas.

El operativo se realizó a primeras horas de la mañana efectuado por el personal policial de la División Huallaga. Además, se encontraron dos armas de fuego y doce municiones.

Como se conoce, el tráfico de drogas moviliza exorbitantes sumas de dinero que financian a diversas organizaciones criminales. Por ello, la presencia de "chalecos" o personal armado destinado al cuidado de tales plantaciones se observa con frecuencia.

Según la estimación policial, el operativo habría afectado la economía ilegal por un monto de S/38 469. De esta forma se debilita la cadena de la producción ilegal de drogas y su comercio.

Cancillería, Defensa e Interior advierten avance de narcotráfico

Previo al cambio de gobierno, durante una sesión de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, realizada el pasado 18 de setiembre de 2025, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior del gobierno de la expresidenta Dina Boluarte expusieron su avance en torno al cuidado de las fronteras y la seguridad nacional en tales jurisdicciones.

En tal exposición, el extitular Carlos Malaver señaló que "la presencia del Estado es bastante deficiente en las zonas vulnerables ubicados en las fronteras", situación que no ha mejorado con el paso de gobiernos y continúa siendo relegado.

Estructuras criminales internacionales en Perú

En diálogo con Exitosa, Ruben Vargas, exministro del Interior, indicó que peligrosas organizaciones criminales brindan sus servicios ilícitos a los operadores de la minería ilegal. La misma situación ocurre con el narcotráfico.

Según Vargas nos encontramos en el "peor desborde criminal de nuestra historia" y advirtió que el 'Comando Vermelho', organización criminal de Brasil, opera en la ruta del río Amazonas, en el río Ucayalí. "Hay dos negocios que le interesan al Comando Vermelho: la cocaína y la minería ilegal", precisó.

La actividad ilegal del narcotráfico continúa golpeando el país. Por el momento, efectivos policiales de la División Huallaga destruyeron dos laboratorios rústicos de PBC e incautaron insumos químicos destinados a esta actividad ilegal en Ucayali.