PNP captura a presuntos sicarios que asesinaron al delincuente alias 'Wino' en Chimbote

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron la captura de dos presuntos sicarios sindicados como los autores del crimen contra el delincuente Edwin Reyes Atavios, alias 'Wino', en Chimbote.

El último miércoles 4 de febrero, agentes de la PNP, alrededor de las 9 y 30 de la noche, intervinieron una vivienda ubicada en el asentamiento humano Lomas de Tangay, manzana B, lote 15, como parte de un operativo desarrollado por personal de la División de Inteligencia Chimbote y la unidad operativa Depincri PNP Chimbote.

De acuerdo a información policial, durante esta diligencia se logró la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Lobos del Sur'. Estos sujetos fueron identificados como Jean Cristopher Yraita Jauregui, de 21 años, alias 'Culebra', y Henderson Alexis Francisco Polo, de 19 años, alias 'Cabezón'.

Los tipos en mención son investigados por su presunta participación en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, en agravio de Hermes Edwin Reyes Atavios, conocido en el mundo del hampa como 'Wino'.

Además, son investigados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, después de hallarse en su poder municiones y accesorios, entre ellos una cacerina y cartuchos de distintos calibres.

Así, posteriormente a su detención 'Culebra' y 'Cabezón' fueron puestos a disposición de la unidad especializada para la continuación de las pericias correspondientes a ley. Paralelamente, el Ministerio Público prosigue con las investigaciones con el objetivo de determinar responsabilidades de acuerdo al debido proceso.

Asesinan a alias 'Wino' en Nuevo Chimbote

Un hombre conocido como alias 'Wino' fue asesinado a balazos la mañana del último miércoles 4 de febrero cuando se encontraba realizando trabajos de obra en un parque ubicado en la urbanización Las Brisas, segunda etapa, en el distrito de Nuevo Chimbote.

Según información de la Policía Nacional del Perú, la víctima mortal sería integrante de la banda delictiva denominada 'Los Patecos'. Los primeros reportes señalaron que dos sicarios habrían llegado a bordo de una motocicleta y le dispararon hasta en seis oportunidades causándole la muerte de manera inmediata. Los testigos señalaron que los atacantes se dieron a la fuga posteriormente al crimen.

Fue así que, tan solo horas después del asesinato de un delincuente conocido bajo el alias de 'Wino', la Policía Nacional capturó a los presuntos autores de este crimen en Nuevo Chimbote.