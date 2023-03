Ríos Moche y Virú se desbordan dejando cientos de damnificados

Las torrenciales lluvias que se vienen generando en Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, y los distritos de Otuzco y Trujillo, ha elevado repentinamente el caudal del río Moche en la provincia de Trujillo y del rio Virú en la provincia del mismo nombre, los que durante la madrugada del último lunes se desbordaron dejando cientos de damnificados.

En el caso del rio Moche, los mas afectados fueron los vecinos del sector Larrea, donde el agua alcanzó hasta un metro de altura y se quedaron aislados desde la 11 de la noche del último domingo que fue el desborde del afluente hasta la mañana de ayer lunes 13.

Más de 60 familias perjudicadas por inundaciones

Efectivamente, a los pocos minutos de la transmisión del desborde del rio a través de radio Exitosa, llegó el alcalde de Moche, Roberto Chávez con sus funcionarios municipales para ofrecer apoyo con maquinaria pesada para remover escombros y motobombas para la extracción de aguas estancadas, sin embargo, intento minimizar el desastre diciendo que todo pasaría en las próximas horas.



Extracción de aguas estancadas

Según el alcalde, las lluvias dejaron damnificados en los sectores del distro de Moche, como Curva del Sun, Miramar, Moche, Torres de San Borja, Campiña y Barranca.

Al sur de Trujillo, durante la madrugada del último domingo, también se desbordó el rio Virú, en la provincia del mismo nombre, arrasando las viviendas y campos de cultivo de más de 60 familias, los más afectados fueron los del sector Ilieta, cerca al pueblo de Huacapongo.



"Mire señorita mi casa destruida y el agua se llevó mis gallinas y otros animalitos que criamos en familia, ahora no solo no tenemos donde dormir, tampoco tenemos que comer, todas nuestras chacras con lo que sembramos se llevó el rio, el alcalde ha venido con su maquinaria, pero no trajo ni alimentos no otra ayuda para nuestros niños, no sabemos dónde dormiremos ni que comeremos, somos gente que vive de la agricultura y de los animalitos que criamos", declaró uno de los damnificados.