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Continúan acciones legales

Roberto Sánchez confirma pedido de nulidad contra 119 oficinas consulares para dejar sin efecto los votos de peruanos en el extranjero

El candidato presidencial Roberto Sánchez confirmó la presentación de un pedido de nulidad contra 119 oficinas consulares para dejar sin efecto los votos de peruanos en el extranjero.

Roberto Sánchez Palomino.
Roberto Sánchez Palomino. Exitosa Noticias

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 22/06/2026

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El candidato presidencial Roberto Sánchez anunció este lunes 22 de junio la solicitud presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para declarar la nulidad de 119 oficinas consulares "de oficio y de plano derecho".

A través de sus redes sociales, el líder de Juntos por el Perú cumplió con lo anunciado el último fin de semana, cuando aseveró que su organización política iba a presentar un recurso legal, luego de que el JNE declarase infundado el pedido de nulidad contra más de 2 000 mesas de sufragio de Lima Metropolitana y Estados Unidos.

"Procedimiento electoral ha sido gravemente afectado"

De acuerdo con lo señalado por el todavía aspirante a llegar a Palacio de Gobierno, el "proceso electoral ha sido gravemente" por la presunta interferencia que ha tenido el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, con referente a la votación de más de un millón de peruanos en el extranjero, durante la segunda vuelta del 7 de junio. 

(Noticia en desarrollo...)

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