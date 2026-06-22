MIMP solicita medidas de protección para animadora que denunció al alcalde de La Yarada Los Palos

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la denuncia presentada por la animadora contra el actual alcalde de La Yarada, Samuel Cueva Huisa, el Ministerio de la Mujer se ha pronunciado en sus redes sociales para solicitar medidas de protección para la denunciante.

Ministerio respalda a la denunciante

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, informó que solicitó medidas de protección ante el Poder Judicial para una animadora que denunció haber sido víctima de presunta violencia física y tocamientos indebidos por parte del alcalde distrital de La Yarada Los Palos, en el departamento de Tacna.

La institución indicó que la intervención se realizó con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la denunciante. Actualmente, la autoridad investigada cumple una medida de detención preliminar mientras avanzan las diligencias correspondientes a cargo de las autoridades competentes.

#Tacna | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, solicitó ante el @Poder_Judicial_ medidas de protección para una animadora víctima de presunta violencia física y tocamientos indebidos por parte del alcalde de La Yarada Los... pic.twitter.com/ABeTgWP5lu — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) June 23, 2026

Equipo especializado para este tipo de casos

Como parte de la atención brindada, el equipo especializado de Warmi Ñan otorgó contención emocional a la víctima y elaboró un plan de seguridad con recomendaciones enfocadas en proteger su integridad física y emocional.

En ese sentido, se preparó un informe social que fue incorporado como medio probatorio dentro de la investigación fiscal en curso.

Asimismo, el MIMP precisó que, si bien la denunciante cuenta con patrocinio legal particular, la institución intervino en distintas diligencias para reforzar la protección de sus derechos y asegurar que reciba el acompañamiento necesario durante el proceso.

A través de un pronunciamiento, el ministerio expresó su rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres y remarcó la gravedad de los hechos denunciados , especialmente cuando el presunto agresor ocupa un cargo de representación pública.

"Desde el MIMP rechazamos toda forma de violencia contra las mujeres, especialmente cuando el presunto agresor es una autoridad pública", señaló la entidad.

Institución pidió celeridad en el caso

Incluso, exhortó a las instancias responsables de la investigación a actuar con rapidez, que garantice una evaluación rigurosa de los hechos y aplicar las sanciones correspondientes en caso se determinen responsabilidades, en este caso, para el burgomaestre.

Dicho caso ha generado atención en la región Tacna debido a la condición de autoridad del investigado y a la necesidad de asegurar que la víctima cuente con las garantías necesarias para afrontar el proceso judicial.

Hasta el momento, la investigaciones continúan y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades y medidas que correspondan conforme a ley para el implicado en el delito.