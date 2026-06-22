Minsa presenta su modelo de respuesta a emergencias y desastres durante conferencia internacional

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Durante la cuarta edición de la Conferencia Internacional y Ejercicio Multisectorial sobre Materiales Peligrosos, el Minsa anunció su modelo de respuesta ante emergencias y desastres frente a los líderes de otros países que participaron en esta reunión.

Respuesta ante emergencias

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), presentó una serie de estrategias de organización y capacidad operativa del sector para responder de manera inmediata ante emergencias y desastres.

El evento reunió a especialistas nacionales e internacionales relacionados con la gestión del riesgo, la atención de emergencias y la respuesta frente a situaciones que pueden poner en peligro la vida y salud de la población.

Ministerio de Salud presentó su modelo de respuesta inmediata frente a emergencias y desastres.



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Desarrollo de la jornada internacional

Durante la jornada, el médico cirujano Jesús Antonio Prosopio Herrera desarrolló la ponencia, en la que detalló los mecanismos de articulación del sector para garantizar una atención oportuna ante escenarios adversos.

El representante del Minsa señaló que la institución cuenta con una estructura organizada para activar sus capacidades de respuesta y coordinar acciones entre sus diferentes áreas.

Durante la exposición también se dieron a conocer las capacidades operativas del Minsa para atender situaciones críticas, entre ellas el despliegue de brigadas de emergencias y desastres, así como el uso de infraestructura temporal, módulos de atención e insumos estratégicos.

Respuesta ante emergencias y escenarios complejos

Los especialistas analizaron además experiencias de respuesta desarrolladas en el país ante diversas emergencias, destacando el trabajo realizado por brigadistas y personal de salud para mantener la continuidad de los servicios médicos antes, durante y después de un desastre.

La participación del Minsa en este encuentro internacional permitió compartir avances y fortalecer el intercambio de conocimientos con instituciones vinculadas a la gestión de riesgos y la atención de emergencias, especialmente frente a escenarios complejos como incidentes con materiales peligrosos.

Con estas acciones, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la preparación de su personal, optimizando sus recursos estratégicos para mejorar sus mecanismos de coordinación y asegurar una respuesta rápida y organizada que proteja la vida y salud de la población ante cualquier emergencia.

Finalmente, este modelo del Minsa hace que la población sepa que ante cualquier eventualidad, la institución estará lista para reaccionar frente a emergencias y desastres, según lo abordado en el desarrollo de la conferencia internacional que se llevó a cabo este lunes 22 de junio.