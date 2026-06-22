Francis Allison asegura que MML tiene dinero para su plan contra el crimen: "Hay el suficiente"

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos meses de las elecciones municipales y regionales, el candidato a la Alcaldía de Lima y actual burgomaestre de Magdalena del Mar, Francis Allison, aseguró que la Municipalidad Metropolitana cuenta con los recursos necesarios para ejecutar su plan contra la delincuencia, y afirmó que su principal prioridad será la seguridad ciudadana.

Propuesta del postulante a la alcaldía de Lima

En entrevista para Exitosa, el alcalde de Magdalena del Mar y candidato a la alcaldía de Lima, Francis Allison, aseguró que a pesar de que la actual gestión del cabildo limeño dejará un déficit financiero, habrá el dinero suficiente para su plan de seguridad ciudadana. Sostuvo que la misma MML hará donaciones a la Policía Nacional para que esté bien equipada contra el crimen.

"Para esto, hay suficiente (...) aún con este presupuesto golpeado, podemos invertir millones en la Policía Nacional del Perú", expresó Francis Allison.

Prioridad en la seguridad ciudadana

Al ser cuestionado en como abordará esta problemática, el aún alcalde de Magdalena del Mar, detalló tener conocimiento ante que se enfrenta y el crimen organizado no lo combate el policía de calle, sino que, por el contrario, se basa en un trabajo de investigación y criminalística al que asegura estar preparado.

"Tenemos que comprar equipos de geolocalización, las policías del mundo tienen unidades móviles con equipos de geolocalización, no solamente desde una oficina que incluyen incluso a pie o mochilas de geolocalización. La municipalidad va a equipar a la policía, yo prometo que nuestra policía, en todo lo que es investigación, lucha contra la extorsión va a ser la más equipada de la región", manifestó.

Siguiendo esa línea, el burgomaestre reafirmo en más de una oportunidad que su principal prioridad es enfrentar los actos delictivos que azotan la capital desde hace años, comentando que va a enfocarse en contrarrestar esta problemática.

"Es un tema de prioridades, que haces primero, un puente más que cuesta 100 millones o primero te encargas de que la policía no tenga ningún problema en lo que es la operatividad", detalló el alcalde de Magdalena del Mar.

Finalmente, con estas declaraciones, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison dejo en claro sus planes de ser elegido para la alcaldía de Lima, asegurando que la institución cuenta con la cantidad de recursos para ejecutar su plan en contra el crimen que realizaría en un eventual gobierno en favor de la capital.