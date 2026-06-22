Mujer quedó detenida por intentar ingresar celular oculto en su sandalia por el Día del Padre

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Durante una reciente visita por el Día del Padre, la seguridad del penal de Arequipa interceptó a Katherine Mirella Guevara Rayo, quien intentaba ingresar un celular táctil de forma ilegal. El dispositivo fue detectado en su sandalia izquierda mediante los controles de seguridad rutinarios.

La mujer buscaba entregar el equipo tecnológico sorteando los protocolos de ingreso establecidos por la autoridad. El personal del centro penitenciario se mantuvo alerta ante cualquier anomalía, logrando identificar el objeto prohibido que vulneraba claramente las normas de seguridad vigentes en el recinto.

Operativo frustrado en el centro penitenciario

La intervención se produjo a las 10:40 de la mañana cuando el detector de metales alertó a las agentes sobre una irregularidad en el calzado de la visitante. Tras una inspección minuciosa, el personal halló el teléfono envuelto en papel aluminio dentro de la plantilla.

"Te quiero, papá", decía la nota hallada junto al equipo táctico que la mujer planeaba entregar a su hermano, Meisel Philipe Palacios Rayo. El interno, sentenciado por el delito de robo agravado, reside actualmente en el pabellón cinco del programa DEVIDA.

Según el informe oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), este hallazgo permitió neutralizar la entrada de objetos prohibidos al recinto. La medida busca evitar que los reclusos utilicen equipos de comunicación para coordinar actividades delictivas desde el interior de la cárcel.

El artefacto se encontraba oculto.

Este tipo de controles es esencial para mantener la tranquilidad en el entorno carcelario. El personal femenino encargado de la revisión corporal demuestra una alta capacidad de respuesta ante las modalidades ingeniosas utilizadas por las personas para intentar ingresar elementos prohibidos a diario.

Acciones legales contra la visitante intervenida

Tras descubrir el objeto, las autoridades penitenciarias notificaron de inmediato a la Fiscalía de Flagrancia de Paucarpata, a cargo del fiscal Albert Aldonate Molina. Asimismo, la Policía Nacional trasladó a la ciudadana a la Comisaría de Socabaya para realizar las diligencias.

La mujer enfrenta ahora una investigación fiscal para determinar su responsabilidad por vulnerar los protocolos de seguridad. El sistema carcelario mantiene una vigilancia estricta para impedir que el ingreso de dispositivos ilícitos altere el orden y la seguridad del centro penitenciario de Arequipa

Carta dedicada.

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Las autoridades judiciales determinarán las sanciones correspondientes por esta falta grave. La seguridad penitenciaria continúa reforzando sus mecanismos de control en todas las puertas de ingreso, priorizando siempre la integridad y el estricto cumplimiento de las normas legales en todo el país.

El intento de ingreso de un celular a penal de Socabaya, oculto en una sandalia durante el Día del Padre, fue frustrado por el INPE. Las autoridades incautaron el dispositivo destinado a un reo por robo agravado, iniciando las diligencias legales en Arequipa.