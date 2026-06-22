Canciller Carlos Pareja rechaza acusación de fraude electoral presentada por Juntos por el Perú

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Carlos José Pareja Ríos difundió un pronunciamiento oficial en el que rechazó categóricamente la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú (JPP).

La agrupación lo acusa de fraude electoral y de vulnerar la cadena de custodia del voto extranjero durante la segunda vuelta presidencial. Pareja negó cualquier acto de interferencia, manipulación o favorecimiento político, y aseguró que la Cancillería actuó con respeto a la legalidad y en coordinación con los organismos electorales competentes.

Defensa institucional

En su comunicado, el ministro subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió únicamente funciones logísticas y consulares, como el traslado de material electoral en valijas diplomáticas y la coordinación con las oficinas consulares. Recordó que la calificación de actas, el cómputo de votos y la proclamación de resultados no corresponden a la Cancillería, sino a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Pareja enfatizó que ni los observadores internacionales, ni la Contraloría, ni la Defensoría del Pueblo, ni los personeros de los partidos encontraron irregularidades en el proceso de votación en el exterior. Reiteró que la Cancillería garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral y que cualquier cuestionamiento debe tramitarse con responsabilidad y respeto institucional.

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