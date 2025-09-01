Dos aviones se estrellaron cuando aterrizaban en Estados Unidos: Una persona falleció y tres resultaron heridas

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En la mañana del último domingo 31 se registró un accidente aéreo en el aeropuerto municipal de Fort Morgan, Colorado, en Estados Unidos. Dos aviones ligeros provocaron el siniestro en pleno aterrizaje y como resultado, una persona falleció y tres resultaron heridas, confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA por su siglas en inglés).

Aeronaves querían aterrizar

Las autoridades a cargo de la investigación, manifestaron que el Cessna 172 y el Extra Flugzeugbau EA-300, buscaron descender y aterrizar al mismo momento. Ambas naves transportaban a dos personas cada una y la colisión ocurrió aproximadamente a las 10.44 de la mañana (hora local), informó la oficina del sheriff del condado de Morgan.

"El Cessna estaba en aproximación final al aeropuerto cuando fue impactado en el aire por el otro avión", señala el informe de la oficina mencionada.

Como consecuencia de la colisión, ambos aparatos terminaron completamente destruidos. Uno de ellos se incendió tras el impacto, aunque las autoridades no lograron identificar cuál de las aeronaves fue la que acabó calcinada.

Una víctima mortal

Tras el accidente, uno de los tripulantes perdió la vida, mientras que las otras tres sufrieron lesiones. Hasta el lugar donde quedaron los escombros, llegaron agentes del sheriff, la Policía de Fort Morgan, la Patrulla Estatal de Colorado, bomberos y paramédicos del condado.

Los dos tripulantes del Cessna salieron con vida de la avioneta, con heridas leves que permitieron ser atendidas en la misma escena por la asistencia médica. Los que estuvieron en el Extra Flugzeugbau EA-300 sufrieron más daños, así lo informó la Oficina Forense del Condado de Morgan, con el único fallecido reportado, y su compañero que tuvo que ser trasladado a un hospital local.

Investigación en curso

Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA), como la Junta Nacional de Seguridad en Transporte (NTSB), continuarán con las investigaciones para determinar la causa exacta que provocó este siniestro. Al respecto, la oficina del Sheriff de Fort Morgan manifestó su pesar por lo ocurrido.

NTSB investigating the Aug. 31 midair collision involving a Cessna 172 airplane and an Extra EA 300 airplane near Fort Morgan, Colorado. — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) August 31, 2025

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de la víctima de este trágico suceso. Queremos agradecer a todas las agencias que colaboraron en la emergencia y a los ciudadanos que ayudaron a extinguir el incendio antes de la llegada de los bomberos", indica el comunicado.

De esta forma, dos aviones se accidentaron el último domingo, dejando a una persona fallecida y a otras tres heridas. Cada aeronave transportaba a dos personas y el choque ocurrió cuando se disponían a aterrizar.