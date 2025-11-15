San Martín: Recuperan segundo cuerpo tras naufragio de embarcación en el río Huallaga

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El incremento del caudal del río Huallaga, en la región San Martín, ocasionó que una embarcación naufrague, de las cuales cuatro personas desaparecieron.

Uno de ellos fue el motorista a quien encontraron sin vida el último jueves y ayer encontraron un segundo cuerpo, pero aún buscan a dos desaparecidos, entre los que se encuentra una menor de edad

Hallan segundo cuerpo tras naufragio

El último viernes 14 de noviembre, en el sector Huacamato Ocama, lugar alejado del punto en donde se registró este accidente, fue hallada la segunda persona que desapareció en este naufragio en el río Huallaga.

Ello sucedió durante la mañana mientras los rescatistas se encontraban realizando las labores de búsqueda. El cuerpo pertenece a José Anel Inga Vásquez, quien es padre de la niña de cinco años, de iniciales A.F.J., quien permanece desaparecida.

Según señalaron los equipos de rescate, la fuerte corriente habría arrastrado los restos hasta una zona de orilla, en la cual pobladores lo divisaron mientras apoyaban en su búsqueda.

Posteriormente al aviso, se apersonaron efectivos de la Policía Nacional, así como también representantes del Ministerio Público para el respectivo levantamiento del cádaver.

Fue su esposa quien reconoció el cuerpo, entre sollozos y consternación. Trascendió que los restos de José Inga serán trasladados a Trujillo para darle cristiana sepultura.

Naufragio en el río Huallaga

El pasado martes 11 de noviembre, a la 1 de la tarde, una embarcación fluvial motorizada naufragó en las aguas del río Huallaga a la altura del sector Corazón de Jesús, cerca del centro poblado de Sión, en el distrito de Campanilla, región San Martín.

Producto de esta emergencia, desaparecieron al menos cuatro personas, entre las que se encontraba una menor de edad de cinco años. Ello ocurrió debido a que el caudal se incrementó tras un largo periodo de fuerte verano.

Cabe indicar que, en la embarcación viajaban un total de cinco personas. Tras el accidente, los pobladores socorrieron inmediatamente a los tripulantes. Las dos personas restantes lograron ser rescatadas y resultaron ilesas.

Las labores de búsqueda continuaron y fue así que el pasado jueves 13 de noviembre se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Jhans Santos Sánchez, joven motorista. Fue encontrado cerca del caserío Shumanza, en el sector Tanta, distrito de Campanilla.

Durante las labores de búsqueda, los brigadistas lograron ubicar el bote motor hundido en medio del río Huallaga, el cual solo una parte se pudo observar entre las turbulentas aguas.