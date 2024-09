¡Se hartaron! Vecinos linchan a delincuente y queman su mototaxi en Sullana

En Sullana, Piura, los vecinos de la tercera etapa de la urbanización Jardín tomaron justicia por sus propias manos y lincharon a un delincuente acusado de robar a una joven. Además, quemaron la mototaxi del presunto malhechor.

El presunto delincuente identificado como Aldair Girón (23), junto a otro cómplice que escapó, habían asaltado a joven con un arma de fuego. Los criminales se trasladaban en una mototaxi de placa 7470-BP, la cual era utilizada para cometer estos actos ilícitos en esta zona de Sullana.

Tras escuchar un disparo, los vecinos salieron de sus casas y atraparon a uno de los delincuentes. Hartos de los constantes robos, la población golpeó al sujeto. Posteriormente, serenos de la Municipalidad de Sullana y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo trasladaron a la comisaría de la zona.

En esta dependencia policial Aldair Girón confesó que había cometido el asalto, pero no quiso revelar la identidad de su cómplice. Además, se conoció que el malhechor de 23 años registra ingreso al penal de Piura por robo agravado.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que los líderes de las organizaciones criminales de Sullana serán incluidos en la lista de más buscados, ello tras el triple asesinato en los últimos días.

Durante su visita a Piura, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) informó que más de 50 policías especializados, pertenecientes al Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) se sumaron a la lucha contra la inseguridad ciudadana en esta región.

Asimismo, Santiváñez les aseguró que su sector les dará el respaldo necesario en el ejercicio de su función policial para hacer prevalecer el principio de autoridad frente a la delincuencia.

"Estamos frente a una situación de emergencia, la criminalidad organizada no puede apoderarse de nuestra población. No podemos permitir que el crimen impere en una ciudad como Piura, Sullana y en ninguna otra parte del país. Es por eso que, frente a los acontecimientos sucedidos ayer, la decisión no podía ser otra", agregó.