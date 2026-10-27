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Triple choque en Camaná

Arequipa: triple choque en la carretera Panamericana Sur deja 4 personas muertas y al menos 10 heridas

Cuatro personas perdieron la vida y al menos 10 resultaron heridas tras el impacto en el sector de La Chira, entre Camaná y Ocoña. Los afectados fueron llevados al Hospital Regional de Camaná.

Emergencia vial en Arequipa.
Emergencia vial en Arequipa. Captura Correo

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 27/10/2026

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Un triple choque registrado en la carretera Panamericana Sur dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos 10 heridas durante la mañana de este martes 27 de octubre. El accidente vial se produjo exactamente en el sector de La Chira, ubicado en el distrito de Mariscal Cáceres, dentro de la provincia de Camaná, en Arequipa.

El impacto ocurrió alrededor de las 8.00 a. m. en el tramo vial que conecta las localidades de Camaná y Ocoña. En esa línea, el siniestro involucró a un bus interprovincial de la empresa Julsa que cubría la ruta Arequipa-Lima, una camioneta Toyota Hilux que realizaba el servicio de colectivo y un camión que circulaba por la zona.

Policía investiga causas del choque 

Como se sabe, la camioneta Toyota Hilux, identificada con la placa AAE-773, terminó con daños severos al quedar atrapada en medio del camión y del bus interprovincial de la empresa Julsa. Cabe mencionar que esta unidad menor ofrecía el servicio de transporte colectivo.

No obstante, los primeros reportes presentan dos escenarios distintos sobre la causa. Indican que el chofer de la camioneta habría intentado adelantar al bus sin notar que el camión venía en sentido contrario, mientras tanto, otra versión señala que el conductor del vehículo pesado habría perdido el control, impactando a las otras dos unidades.

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Ante ello, la Policía inició las diligencias en el lugar para determinar las responsabilidades del caso. Mientras los agentes y bomberos continuaban con las labores de rescate y el retiro de los vehículos con tránsito restringido en la Panamericana Sur, las autoridades no descartaron un aumento en el número de víctimas.

Trasladan a 10 heridos al Hospital Regional de Camaná

Tras el impacto, efectivos de la Policía Nacional y los bomberos acudieron al sector de La Chira para auxiliar a los afectados, quienes fueron evacuados en vehículos policiales y automóviles particulares. Se registraron 10 heridos entre los conductores y pasajeros del bus, los cuales ingresaron al Hospital Regional de Camaná.

La lista oficial de heridos trasladados al hospital de Camaná está conformada por:

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  1. Lovisse Aitana Flores Cari (2 años)
  2. Enma Guiselle Flores Cari (4 años)
  3. Lourdes Haydee Cari Quispe (36 años)
  4. Fermina Charca Bustincia (62 años)
  5. Fidel Santillan Melgarejo (43 años)
  6. Juvenal Anacasi Huarachi (39 años)
  7. Diego Carrillo Cosntacio (30 años)
  8. Fredy Colque Canqui (52 años)
  9. Nelly Gutiérrez Mendoza (33 años)
  10. Aquilino Consa Mamani (52 años)

Luego de recibir atención médica en dicho nosocomio, únicamente el herido Juvenal Ancasi fue referido al hospital de Arequipa a causa de sus múltiples lesiones.

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