Choques, incendios y heridos

Tacna: Cuatro heridos, una moto incendiada y auto abandonado dejaron fin de semana

En el distrito de Gregorio Albarracín se registraron, el último fin de semana, un incendio vehicular, varios accidentes de tránsito y el rescate de cuatro personas heridas, entre ellas una madre y su hijo. Las emergencias movilizaron a serenos, bomberos y a la Policía Nacional, generando gran preocupación entre los vecinos del distrito.

Fin de semana en Tacna.
Fin de semana en Tacna. Composición Exitosa.

23/09/2025 / Exitosa Noticias

El sábado 20, tras una llamada de alerta a la central de Serenazgo, los agentes acudieron de inmediato a la Av. Antúnez de Mayolo, donde una motocicleta se había incendiado.
Provistos de extintores y baldes de agua, sofocaron las llamas y evitaron una posible explosión. Posteriormente, bomberos voluntarios llegaron al lugar y confirmaron que la emergencia estaba controlada.

Auto volcado en el óvalo Tarapacá es abandonado

En el óvalo Tarapacá se registró un violento despiste vehicular. Una camioneta había quedado volcada, llantas arriba.
Al revisar, los agentes comprobaron que el vehículo se encontraba en aparente abandono, por lo que permanecieron en custodia hasta la llegada de Radiopatrulla y personal policial de la Comisaría PNP Augusto B. Leguía, quienes asumieron el caso.

Madre chilena y su hijo resultan heridos en la Urb. Santa Lucía

El pasado sábado, una ciudadana chilena identificada como Teily Velásquez y su hijo de 4 años resultaron heridos tras un aparatoso despiste en la Urb. Santa Lucía.
Ambos sufrieron golpes en brazos, piernas y cabeza, mientras la mujer sangraba por la cabeza. Serenazgo les brindó primeros auxilios y, con apoyo de bomberos, fueron trasladados al hospital Hipólito Unanue.

Serenos auxilian a mujer en la calle Las Violetas

Anoche, en la calle Las Violetas, Karoll C. C. (48) resultó con heridas en la cabeza tras manejar una motokar.
Los serenos, con su mochila de emergencia, aplicaron primeros auxilios hasta la llegada de los bomberos, quienes la trasladaron al hospital Hipólito Unanue.

Mototaxi choca contra bus en Av. 28 de Agosto: chofer ebrio

En la intersección de la Av. 28 de Agosto con la calle Pomabamba, un mototaxi conducido por Juan Choquecota Chura colisionó en la parte trasera de un bus de la ruta 10B, manejado por Domingo Pilco Chachaque.
El conductor del vehículo menor presentaba síntomas de ebriedad, por lo que fue intervenido y auxiliado por serenos. Posteriormente fue entregado a efectivos de la Policía Nacional y trasladado a la comisaría correspondiente.

Cae requisitoriado durante operativo

En un operativo de tránsito en el óvalo La Cultura, personal de UTSEVI intervino a Juan Carlos Ramos Choquegonza (34), conductor de la ruta 101, quien registraba orden de captura por omisión de alimentos, emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Desaguadero - Puno.
El conductor fue puesto a disposición de la Comisaría PNP Gregorio Albarracín.

