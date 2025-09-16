Tacna: Cuestionan a Electrosur por deficiencias en el servicio de alumbrado público y por constantes robos de cables

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Electrosur en el ojo de la tormenta! En los últimos días, la empresa de servicio eléctrico ha sido blanco de cuestionamientos por parte de la ciudadanía tacneña tras registrarse fallas en el alumbrado público y un robo de cables eléctricos que dejaron a decenas de vecinos sin fluido eléctrico.

Acusan "luces navideñas" en las calles de Ciudad Nueva

La primera denuncia llegó desde el distrito de Ciudad Nueva, donde el alumbrado público de la avenida Mariano Necochea presentó una extraña falla. Las luces de los postes, a la altura del campo deportivo "28 de agosto", se encendían y apagaban intermitentemente "como si fueran luces navideñas", según describió un reportero ciudadano en un video enviado a Exitosa Tacna.

Además, el parpadeo de las luminarias dificultaba la visibilidad de un badén sin pintar, lo que aumentaba el riesgo de accidentes para peatones y conductores. Cabe señalar que, la denuncia fue recibida el domingo 14 de septiembre a horas de la noche y, hasta el cierre de la presenta nota, Electrosur no ha emitido un comunicado oficial para aclarar el origen de esta anomalía.

Cabe recordar que el sábado 13 de noviembre la empresa había programado un corte de energía de cinco horas en el cono norte para realizar mantenimiento en la subestación del Parque Industrial y subsanar deficiencias en la red de media tensión.

Denuncian robo de cables en Alto Lima

El segundo incidente ocurrió en pleno centro de la ciudad, en la cuadra 13 de la calle Alto Lima, donde alrededor de 20 usuarios quedaron sin luz debido al robo de cables eléctricos. Según los vecinos afectados, el hurto se produjo cerca de las 6:00 a. m.

"Han robado cables hoy en la madrugada. Yo pensaba que era un corte programado, porque aquí la luz se parte en varios sitios. Ya es la segunda vez que nos roban en esta cuadra", declaró un vecino de la zona. El afectado relató que hace un mes y medio ocurrió un hecho similar, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

La reportera Elizabeth Ticona verificó que personal de Electrosur llegó al lugar a las 8:30 a. m. para reponer el servicio. Pese a la presencia de rondas de seguridad a pie, los moradores señalaron la ausencia de patrulleros en la zona.

A través de sus canales oficiales, Electrosur confirmó el hurto del cableado en Alto Lima y lamentó los hechos delictivos que afectanron la continuidad del servicio.

"En estos momentos, la unidad de emergencia se encuentra en el lugar realizando labores de reposición y normalización del servicio", indicó la empresa.

Vecinos exigen respuestas

Los ciudadanos de Tacna demandaron mayor celeridad en las acciones de Electrosur, tanto para atender las fallas del alumbrado público como para prevenir nuevos robos de cables. El incremento del precio del cobre es otro factor que ha hecho incrementar el aumento de robos de cables de electricidad, convirtiéndose en una necesidad la correcta vigilancia de los mismos en la ciudad.

"Hoy no hemos tenido luz desde las 6 de la mañana y en el anterior robo nos quedamos sin luz hasta las 8 de la mañana que llamé a la empresa, ésta vez yo no llamé, fue otro vecino el que llamó", declaró otro vecino afectado.

La empresa Electrosur enfrenta el reto de recuperar la confianza de sus usuarios quienes exigen un correcto alumbrado público que apoye en la seguridad de la ciudad; lamentablemente este reto es afectado por el robo de cables que se ha incrementado en la región.