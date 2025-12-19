RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
En flagrancia

SJM: Capturan a peligrosa banda de raqueteros integrada por un menor de 12 años

En San Juan de Miraflores (SJM), la Policía logró capturar a una banda de raqueteros que operaba en Lima Sur. Lo más alarmante del caso es que entre los intervenidos había un menor de 12 años.

SJM: Capturan a peligrosa banda de raqueteros
SJM: Capturan a peligrosa banda de raqueteros (Exitosa)

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 19/12/2025

Una intervención policial en SJM terminó con la captura de una peligrosa banda de raqueteros, dedicada al robo de camionetas de alta gama. La sorpresa —y el punto más grave— fue confirmar que el grupo estaba integrado por un menor de 12 años, quien participaba activamente en los asaltos.

Intentaron robar camionetas

La tarde del 18 de diciembre, agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron a tres sujetos implicados en robos bajo la modalidad de raqueteo

 

La banda venía actuando sin reparos en distintos puntos de Lima Sur y, ese mismo día, intentó robar dos camionetas de alta gama: una Toyota Fortuner y una Toyota Hilux.

El primer intento ocurrió en Chorrillos, donde no lograron llevarse la camioneta debido al sistema de bloqueo. Lejos de retirarse, los sujetos continuaron con su recorrido delictivo.

Minutos después, se trasladaron a San Juan de Miraflores, donde intentaron robar una camioneta Hilux. En este caso, el conductor logró huir al notar la presencia policial, frustrando nuevamente el asalto.

Tras los fallidos robos, los delincuentes intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial. Sin embargo, fueron perseguidos, reducidos y finalmente trasladados a la comisaría de SJM, donde quedaron a disposición de las autoridades.

Menor de edad entre los detenidos

Lo que más ha causado impacto es que entre los detenidos se encontraba un niño de apenas 12 años, quien, según las imágenes, también portaba un arma y amenazaba a las víctimas. El hecho fue confirmado por la PNP durante la presentación del caso.

El coronel José Valer, de la comisaría de San Juan de Miraflores, explicó lo sucedido y no ocultó su preocupación por la participación del menor en delitos tan graves.

"Lo más penoso y triste es que dentro de este grupo había un menor de edad, de 12 años, que estaba dedicado al delito contra el patrimonio, al robo agravado a mano armada", señaló.

Según detalló, el menor participó tanto en el intento de robo en Chorrillos como en el de SJM, hechos que quedaron registrados por cámaras de seguridad.

La Policía confirmó que estas camionetas suelen ser altamente cotizadas en el mercado negro, por lo que bandas de raqueteros las tienen como principal objetivo. Este patrón ya ha sido detectado en otros operativos recientes en Lima Sur.

La captura de esta banda de raqueteros en SJM evitó que se concretaran nuevos robos en Lima Sur. El caso ha encendido las alarmas por la participación de un menor de 12 años en delitos armados, mientras la Policía continúa con las investigaciones.

banda de raqueteros operativo Policía Nacional POLICIAL San Juan de Miraflores SJM

