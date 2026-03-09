Tragedia en Cusco: Niña muere aplastada por árbol en yunza de despedida de carnavales

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La celebración de los carnavales en Cusco se tiñó de tragedia. En pleno festejo de una yunza en el sector Marcjahui, distrito de Llusco (Chumbivilcas), una niña de 3 años murió aplastada por el árbol decorado que cayó de manera inesperada debido a fuertes ráfagas de viento.

La menor fue impactada por la copa del árbol y trasladada de urgencia al centro de salud local, pero no sobrevivió a las lesiones. El hecho conmocionó a la comunidad y puso en debate la seguridad de estas celebraciones, donde participan familias enteras, incluidos niños pequeños.

Otro caso en Espinar

Ese mismo fin de semana, en los exteriores del mercado Santa Rosa de Espinar, otro árbol cayó durante una yunza, dejando seis personas heridas. Los afectados fueron trasladados al Hospital de Espinar y clínicas locales, donde permanecen bajo observación.

Otro antecedente en Juliaca

El 14 de febrero, en el distrito de San Miguel (Puno), una mujer sufrió una fractura en la pierna tras ser golpeada por el árbol de la yunza. El momento fue registrado en video y se viralizó en redes sociales, mostrando cómo los asistentes reaccionaron al suceso, buscando socorrer a la mujer en el lugar.

#Reporte Mujer salva de morir tras caída de árbol en típica 'Yunzada' en San Miguel, Juliaca. La mujer sufrió una fractura en la pierna. pic.twitter.com/wd427iT5T4 — Roger García (@RogerAderly) February 15, 2026

La yunza es una tradición de carnavales andinos en la que se decora un árbol con regalos y se baila alrededor mientras se corta hasta hacerlo caer. El instante de la caída suele ser festivo, pero la falta de medidas de seguridad y la presencia de multitudes incrementan los riesgos.

En los últimos años, los accidentes se han vuelto más visibles gracias a las redes sociales, lo que ha impulsado llamados a regular y supervisar estas celebraciones para evitar tragedias.

Reacciones y medidas

Autoridades locales han pedido reforzar protocolos de seguridad, como delimitar áreas de caída, restringir la participación de menores en zonas de riesgo y garantizar asistencia médica cercana. La muerte de la niña en Chumbivilcas y los heridos en Espinar y Juliaca muestran que la tradición, aunque culturalmente valiosa, requiere mayor control comunitario y apoyo institucional.

Los accidentes en Chumbivilcas, Espinar y Juliaca evidencian la vulnerabilidad de las yunzas frente a la falta de medidas de seguridad. La tragedia de Cusco, con la muerte de una niña de 3 años, se convierte en un llamado urgente a proteger la vida sin perder la esencia de la tradición.