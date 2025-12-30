Chiclayo: Triple choque en la Panamericana Norte deja varios heridos en Reque a dos días de Año Nuevo

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A casi un día de culminar el año, un triple choque fue registrado en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Reque, en Chiclayo. El siniestro ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el kilómetro 764 de la vía, en la zona conocida como Pampas de Reque, y dejó como saldo varias personas heridas con contusiones y golpes de consideración.

Los vehículos involucrados

El accidente se produjo entre un camión cargado de javas de huevos, una camioneta y un automóvil. El impacto fue tan fuerte que el camión quedó volteado, con gran parte de su mercadería regada en la pista, lo que complicó aún más el tránsito en la zona.

En el interior de uno de los autos, una mujer quedó atrapada entre la estructura del vehículo. Fueron transportistas que pasaban por el lugar quienes lograron rescatarla antes de la llegada de las autoridades, demostrando la solidaridad de los conductores en medio de la emergencia.



Respuesta de las autoridades

Minutos después del accidente, llegaron unidades de la Policía de Carreteras y ambulancias de la Compañía de Bomberos Salvadora 27 de Chiclayo. Los paramédicos atendieron a los heridos en el lugar y luego los trasladaron de urgencia al Hospital Las Mercedes de Chiclayo y a clínicas privadas cercanas.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía de Accidentes de Tránsito se hicieron presentes para iniciar las investigaciones y determinar las causas del terrible choque.

Llamado a la precaución

Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución en las carreteras, especialmente en esta época de fin de año, cuando el flujo vehicular aumenta considerablemente. La Panamericana Norte, una de las principales vías del país, suele registrar mayor tránsito en estas fechas, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

El triple choque en Reque se suma a otros incidentes reportados en distintas regiones del país durante las celebraciones de fin de año, recordando la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la atención al volante.

El accidente en la Panamericana Norte deja en evidencia la vulnerabilidad de los conductores y pasajeros frente al intenso tránsito de temporada. La rápida acción de transportistas, bomberos y policías permitió salvar vidas, pero el hecho refuerza la necesidad de mayor prudencia en las carreteras para evitar tragedias en vísperas de celebraciones.