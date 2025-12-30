SOLIDARIDAD TRAS EL INCENDIO MOVILIZA A ALTO DE LA ALIANZA POLLADA SOLIDARIA Y REUBICACIÓN, CLAVES TRAS EL INCENDIO

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El incendio que arrasó con más de 20 puestos de la Feria del Altiplano no solo dejó pérdidas materiales entre los comerciantes, sino que también despertó una contundente respuesta solidaria de la población de Alto de la Alianza. En el estadio Héroes del Alto de la Alianza, conocido como el ex Maracaná, cientos de vecinos participaron en una pollada organizada para apoyar a las familias que lo perdieron todo y darles un respiro económico inmediato.

Desde tempranas horas, la actividad congregó a ciudadanos, autoridades y voluntarios que, con su aporte, demostraron que la solidaridad sigue siendo un pilar fundamental en momentos de crisis. La meta de vender 2,500 polladas estuvo cerca de cumplirse gracias a la masiva concurrencia.

Trabajo conjunto y apoyo municipal

El regidor Silver Choquepata Quispisayhua destacó que la organización de la pollada fue posible por el esfuerzo directo de los propios comerciantes, quienes trabajaron desde la madrugada preparando los alimentos.

"Ellos mismos se han amanecido limpiando y macerando el pollo para atender hoy al público", señaló. Indicó además que la municipalidad brindó apoyo logístico desde el primer momento.

"Nosotros hemos estado permanentemente en el tema del apoyo logístico, más que nada en el tema de la leña que todavía queda y tenemos ahí retazos de obra, lo hemos facilitado", afirmó.

El alcalde también aportó productos necesarios para la preparación, reforzando el mensaje de respaldo institucional.

La solidaridad no reemplaza soluciones

Pese al éxito de la pollada y al ambiente de unidad que se vivió durante la jornada, los comerciantes fueron claros en señalar que la ayuda solidaria es solo una medida temporal.

El incendio volvió a poner sobre la mesa una problemática de fondo: la necesidad de una reubicación segura y definitiva que evite nuevos siniestros. Los puestos instalados de manera temporal, muchas veces sin condiciones adecuadas, representan un riesgo latente tanto para comerciantes como para vecinos.

Reubicación para prevenir otro incendio

Sobre este punto, Choquepata recordó que la permanencia de la feria en el estadio siempre fue temporal. Estamos esperando el expediente técnico del campo deportivo y, en enero, nos sentaremos con los dirigentes para definir hacia dónde se van a ubicar, explicó. Entre las alternativas figura un terreno disponible en la zona de la Zanahoria, que deberá ser acondicionado antes de cualquier traslado.

La jornada solidaria dejó en claro que Alto de la Alianza responde cuando sus vecinos lo necesitan. Sin embargo, también evidenció que la solidaridad debe ir acompañada de decisiones estructurales. Para los comerciantes, la reubicación representa la única vía para reconstruir sus medios de vida y evitar que otro incendio vuelva a ponerlos en cero.