Crimen al volante

Tragedia en Juliaca: Joven padre es acribillado por 4 sujetos en moto mientras se movilizaba en su vehículo

La víctima, quien deja un menor huérfano, trabajaba en el sector de transporte interregional. Testigos afirman que tras el ataque, el joven seguía con vida pero la ayuda médica no pudo llegar a tiempo.

Joven de 22 años fue asesinado en Juliaca (Puno) por sujetos en motocicletas.
Joven de 22 años fue asesinado en Juliaca (Puno) por sujetos en motocicletas. (Composición Exitosa)

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 10/11/2025

En Juliaca, un joven de tan solo 22 años fue salvajemente acribillado de varios disparos mientras se movilizaba a bordo de su vehículo en los alrededores de la ciudad puneña durante la tarde de este lunes 10 de noviembre.

El siniestro ocurrió al promediar las 4:00 pm. en la cuadra 17 del Jr. Tumbes; el joven, identificado como Wilber Senin, quien se encontraba conduciendo su automóvil Toyota Yaris, de placa CJW-597 color negro, fue interceptado sorpresivamente por 4 sujetos montados en dos motocicletas, quienes abrieron fuego contra el joven padre de familia quien deja a un menor de 3 años en la orfandad.

La ayuda que no pudo llegar

De acuerdo a testigos de la zona, la víctima del ataque armado seguía con vida por varios minutos. Sin embargo, no pudo ser auxiliado a tiempo debido a que el personal del SAMU no logró llegar a tiempo producto de la congestión vehicular del sector.

Coche quedó con las lunas rotas y varios impactos en los costados.
Coche quedó con las lunas rotas y varios impactos en los costados.

Familia pide justicia

Los familiares llegaron al lugar e identificaron al infortunado conductor del auto. La Policía Nacional del Perú ha dado inicio a las investigaciones y diligencias correspondientes con la presencia del jefe de la Comisaría de Juliaca, quien lideró las acciones junto al fiscal de turno, hallando varios casquillos de bala en la escena del crimen.

La madre de Wilber señaló que, debido a su rol como padre de familia, el joven trabajaba prestando el servicio de transporte en la vía Juliaca-Arequipa. En medio de lágrimas, la mujer pidió justicia por su hijo asesinado y espera que las autoridades puedan dar pronto con la identidad de los responsables de esta tragedia, considerando la presencia de cámaras de vigilancia que podrían ayudar con las pericias.

Por otro lado, el vehículo, que quedó con las lunas rotas y varios impactos de bala en los laterales, fue trasladado por el personal de la Policía hacia el Área de Investigación Criminal de la ciudad.

Crímenes en la zona

Una gran cantidad de personas llegó al lugar para ver lo sucedido. Las mismas recordaron que hace tan solo una semana un hecho similar ocurrió a pocos metros del actual suceso, donde sujetos desconocidos dejaron una dinamita en la puerta de una empresa de transporte interregional.

Este trágico suceso, sumado al anterior, daría indicios del rápido avance de las extorsiones en la ciudad puneña. Mientras tanto, se espera celeridad en las investigaciones teniendo en cuenta todos los elementos en la escena que ayudarían en la identificación de los sicarios.

