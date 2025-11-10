RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mal efectivo policial

Suboficial PNP es detenido en Chiclayo: Habría pedido dinero para asegurar vacante a escuela técnica

Un suboficial de la Policía Nacional en Chiclayo, fue detenido de forma preliminar por presuntamente pedir dinero a un postulante a la escuela técnica en Reque, y asegurar su vacante.

Detienen a suboficial en Chiclayo.
Detienen a suboficial en Chiclayo. (Composición Exitosa)

10/11/2025 / Exitosa Noticias

En la ciudad de Chiclayo, un suboficial de la Policía Nacional del Perú, fue detenido luego ser acusado de pedir dinero a cambio de una vacante en la escuela técnica de la PNP en Reque, Lambayeque. La detención preliminar contra el agente se fijó en tres días y se le acusará de tráfico de influencias agravado.

Suboficial arrestado en su domicilio

Jack Edward Díaz Santa Cruz, de 37 años, es el efectivo señalado de presuntamente pedir dinero a un postulante para garantizarle su ingreso a la escuela de subalternos. El operativo se realizó este lunes 10 de noviembre, fue detenido en su domicilio ubicado en la urbanización Remigio Silva.

La captura se dio con la participaron de representantes del Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. Esto se desarrollo en coordinación con agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción de Funcionarios (Dircocor).

Según la tesis del Ministerio Público, el suboficial Díaz le habría exigido dinero a un aspirante a la escuela técnica de la policía. El detenido preliminarmente habría movido influencias para conseguir dicho favor, que según la parte investigadora, ocurrió para el proceso de admisión del 2023.

Por el momento, el efectivo permanece en la sede de la Dircocor, mientras sigue vigente la orden de detención preliminar que dictó el Poder Judicial en esta región. Se indaga si colegas suyos están implicados también en este delito.

Caso similar ocurrió en Huancayo

En el mes de junio de este año, otro agente policial fue detenido por presuntamente haber cobrado S/. 45 mil a un postulante a la escuela de suboficiales de Huancayo. La denuncia contra Jimmy Sánchez Delgadillo, fue hecha por un padre de familia, quien lo acusó de pedirle el monto para ayudar a ingresar a su hijo.

La captura se dio en flagrancia, luego de que el progenitor y el mal efectivo se reunieron para el traspaso de un parte del efectivo. La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, con el apoyo de un equipo de la Fiscalía huancaína se encargaron del operativo. Cabe precisar que este policía ya contaba con una acusación por extorsión.

Por presuntamente pedir dinero a cambio de asegurar una vacante en la escuela técnica de la PNP en Lambayeque, fue detenido el suboficial Jack Edward Díaz Santa Cruz. La fiscalía no descarta la participación de otros miembros de esta institución.

