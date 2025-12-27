Will Byers hace impactante confesión que enloquece a fans de 'Stranger Things': "Soy diferente"

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La temporada 5 de Stranger Things volvió a poner a Will Byers en el centro de la atención luego de que hiciera una impactante confesión en el episodio 7. La revelación dejó boquiabiertos a los fans la exitosa serie de Netflix.

Will Byers enfrenta su verdad

En el episodio 7, Will Byers,interpretado por Noah Schnapp, se enfrenta a su mayor desafío: aceptar su verdadera identidad para liberarse del control de Vecna.

Tras confesarse primero con su madre, Joyce (Winona Ryder), decide compartir su secreto con todos al mismo tiempo. Rodeado de amigos y familiares, Will Byers se arma de valor y revela:

"No les he dicho esto a ninguno de ustedes porque no quiero que me vean diferente. Pero la verdad es que soy diferente. No me gustan las chicas. Bueno, sí. Solo que no como a ustedes. Estaba enamorado de alguien, aunque sé que no es como yo".

La escena, de casi cinco minutos, fue emotiva y cargada de tensión. Sus amigos, incluyendo a Mike (Finn Wolfhard) y Robin (Maya Hawke), lo apoyan mientras la tensión se disuelve en abrazos y lágrimas.

Noah Schnapp y la conexión con Will

El actor que interpreta a Will Byers, Noah Schnapp, compartió su profunda emoción y nerviosismo tras filmar la intensa y emotiva escena de confesión.

"Estaba muy nervioso por ver cómo lo escribirían [los hermanos Duffer], porque obviamente era muy importante para mí. Lo leí solo en mi habitación, llorando, y realmente me impactó. Poder verlo finalmente suceder fue increíble", expresó.

Schnapp, quien salió del armario en 2023, explicó que la experiencia de Will Byers reflejaba su propia historia y que interpretar a este personaje le dio confianza para vivir su verdad públicamente.

"Creo que nuestras trayectorias son muy cercanas en aspectos específicos. Will me dio confianza en mi propia vida, y ver cómo la gente reaccionaba y lo aceptaba fue increíble", dijo el joven actor.

Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, resaltaron la importancia de esta confesión para el arco de Will Byers.

"Will y su salida del armario eran algo que llevábamos mucho tiempo preparando. Es importante que lo acepte para que enfrente la batalla final con confianza y madurez", explicó Ross Duffer.

La impactante confesión de Will Byers en Stranger Things 5 no solo enloqueció a los fans, sino que también mostró el lado más humano y valiente del personaje. Sin duda, la revelación se ha convertido en un momento clave de la temporada.