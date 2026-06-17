Tragedia en nevado Tocllaraju: Avalancha dejó dos montañistas extranjeros muertos y un sobreviviente

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tragedia en Huaraz, en región Áncash. Una avalancha en el nevado Tocllaraju sepultó a tres montañistas, dejando solo un sobreviviente. El Ministerio del Interior (Mininter) reportó que ante la alerta de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) sobre la emergencia se envía un helicóptero para las labores de rescate.

Avalancha en nevado Tocllaraju sepultó a tres montañistas

De acuerdo a los primeros reportes, una avalancha en el nevado Tocllaraju sepultó a tres montañistas que se encontraban realizando actividades de alta montaña. Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, se reveló que dos de los integrantes de la expedición, que serían de nacionalidad extranjera (un mexicano y un canadiense), habrían perdido la vida.

Por otro lado, el único sobreviviente fue identificado como Florentino, un peruano que permaneció varias horas atrapado a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Ante esta emergencia, el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), Beto Pinto, pidió el apoyo del Mininter y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para un "rescate aéreo urgente" que permita salvar la vida del montañista.

Asimismo, sostuvo que un primer grupo de rescate llegó a la zona muy temprano para evaluar la situación y recordó que desde el año pasado, precisamente desde el mes de noviembre, ha venido gestionando con las autoridades sobre la necesidad de contar con un helicóptero operativo para atender estas emergencias en la Cordillera Blanca.

PNP envía helicóptero para rescate aéreo de montañistas

Al tener conocimiento de la emergencia en Huaraz, el Ministerio del Interior (Mininter), precisó, a través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de X, que se dispuso el envío inmediato de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar las labores de búsqueda y rescate de las personas afectadas por la avalancha.

"Las operaciones de búsqueda, rescate y auxilio de las personas afectadas estarán a acrgo de un equipo especializado de rescatistas de la Policía de Alta Montaña" , señaló la institución en sus redes sociales este miércoles 17 de junio.

También precisaron que mantienen coordinación permanente con las autoridades competentes y continuarán desplegando todos los "recursos humanos, logísticos y operativos necesarios para atender esta emergencia, con el firme compromiso de salvaguardar la vida e integridad" de los ciudadanos.

Rescatan con vida a montañista peruano en nevado Tocllaraju

La Asociación de Guías de Montaña del Perú informó en un comunicado en Instagram, que tras varias horas de intensa labor, el montañista sobreviviente a la avalancha en el nevado Tocllaraju, en Huaraz, identificado como Florentino, ya se encuentra a salvo y estable, bajo resguardo del equipo de rescate, conformado por guías de montaña, rescatistas especializados y personal técnico.

"Este resultado fue posible gracias al trabajo técnico, compromiso y valentía del Equipo 1 de Rescate AGMP , que ingresó a zona en condiciones extremas para cumplir con la misión", se lee en la publicación que termina con la frase: "Misión cumplida. Gracias por hacer posible este rescate"

Es así como en la mañana de este miércoles 17 de junio, se reportó una tragedia en Huaraz: una avalancha en el nevado Tocllaraju sepultó a tres montañistas, dejando solo un sobreviviente. La PNP envió un helicóptero a la zona de la emergencia para apoyar con las labores de rescate.