Trump hace broma histórica incómoda sobre ataque sorpresa contra Irán frente a la primera ministra de Japón

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una broma kamikaze fue la que lanzó Donald Trump este jueves en plena conferencia de prensa junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tras un encuentro bilateral en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense buscaba responder a una pregunta sobre la ofensiva aérea contra Irán, pero terminó evocando uno de los episodios más dolorosos de la historia compartida entre ambos países.

"¿Quién sabe mejor de sorpresas que Japón?"

El comentario surgió cuando un periodista japonés le consultó por qué Estados Unidos no había informado previamente a sus países aliados (como Japón) sobre el inicio de la campaña militar conjunta con Israel. Trump respondió que se trataba de una operación sorpresa y, acto seguido, ironizó con una frase que incomodó a la sala.

"Entramos con mucha fuerza, y no se lo dijimos a nadie porque queríamos una... sorpresa. ¿Quién sabe mejor de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron lo de Pearl Harbor?"

Con la broma, el mandatario estadounidense hacía una clara referencia al ataque de Pearl Harbor ocurrido en diciembre de 1941. La reacción fue inmediata: risas contenidas entre algunos funcionarios estadounidenses y un silencio incómodo en la sala, mientras la primera ministra japonesa mantenía la compostura, con claras señales de sorpresa por el comentario.

Tras ello, y tratando de romper el silencio, Trump insistió en que la sorpresa fue clave para el éxito de la ofensiva contra Irán, asegurando que se logró eliminar gran parte de su capacidad militar. Sin embargo, el tono elegido para ejemplificarlo reavivó recuerdos de un episodio que marcó el inicio de la guerra entre Estados Unidos y Japón.

📹 Vídeo | Trump bromea sobre Pearl Harbor y lo compara con su sorpresivo ataque en Irán: "¿Por qué no me lo dijisteis?" https://t.co/mWuRUoFBdv pic.twitter.com/aYbaUWyoSN — EL PAÍS (@el_pais) March 19, 2026

Pearl Harbor: la sorpresa que encrudeció la guerra

El ataque a Pearl Harbor fue ejecutado de manera sorpresiva por la Armada Imperial Japonesa (entonces aliada a las Potencias del Eje con Italia y Alemania), el 7 de diciembre de 1941, y dejó más de 2.400 militares estadounidenses muertos, siendo el detonante para que Estados Unidos ingresara formalmente a la Segunda Guerra Mundial.

El episodio se convirtió en un símbolo de traición y devastación, y aún hoy es recordado como una "fecha que vivirá en la infamia", según las palabras del entonces presidente Franklin D. Roosevelt.

El episodio introdujo a EE.UU. a la guerra, que acabó con las detonaciones de 2 bombas nucleares contra Japón.

La broma de Trump no solo generó incomodidad diplomática, sino que también puso en evidencia la tensión entre el humor político y la memoria histórica. En un momento de alta sensibilidad internacional por la guerra contra Irán, el comentario fue interpretado como un intento de restar dramatismo a la operación militar, aunque terminó evocando heridas históricas que aún resuenan.