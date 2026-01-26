Tragedia en Cusco: Rayo mata a familia completa mientras viajaba en motocicleta en Espinar

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tres miembros de una familia perdieron la vida al ser impactados por un rayo a consecuencia de una descarga eléctrica. Las víctimas se encontraban a bordo de una motocicleta lineal.

Familia entera es impactada por rayo en Cusco

La región Cusco atraviesa una temporada de lluvias en la que estas precipitaciones pluviales suelen venir acompañadas de tormentas en su mayoría en zonas altas del territorio. Esta vez, en Espinar se produjo una tormenta eléctrica que a su vez desencadenó en un fatídico rayo.

La descarga eléctrica fue fatídica debido a que arrebató la vida a tres miembros de una familia cuando se desplazaban a bordo de un vehículo menor en la vía Espinar-Huayhuahuasi, en el distrito de Coporaque, en la provincia de Espinar, ayer domingo 25 de enero, aproximadamente a las 6 de la tarde.

De acuerdo a la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron hasta el lugar de los hechos tras ser alertados por los vecinos de la zona.

Allí, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes e identificaron a las ters víctimas mortales. Nidilda Pauccara Taco, de 50 años, Lino Chara, de 53 años y una menor de iniciales A.V.H.C. de tan solo seis años.

Un riesgo latente en la región Cusco

El Gobierno Regional del Cusco dio a conocer que durante este año 2026 se han registrado cuatro víctimas mortales a causa de tormentas eléctricas en la región. Ello, evidencia el alto nivel de riesgo existente sobre todo en zonas altoandinas que se encuentran ubicadas por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.

En tal sentido, la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco, exhortó a la población a extremar las medidas de prevención en la concurrencia de tormentas eléctricas por tal motivo recomendó evitar transitar por zonas abiertas o vías rurales, no desplazarse en motocicletas.

Y a su vez guardar refugio en ambientes cerrados y seguros así como alejarse de objetos metálicos, árboles, postes, antenas, torres de alta tensión con el objetivo de prevenir hechos lamentables.

