Kirsten Dunst será Alex en Minecraft 2: actriz se suma al elenco de la esperada secuela

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La esperada secuela de Minecraft ya empieza a tomar forma con nuevas incorporaciones en su elenco. La actriz Kirsten Dunst se suma al proyecto cinematográfico y todo indica que dará vida a Alex, uno de los personajes más reconocidos del videojuego. La noticia ha generado expectativa entre los seguidores de la franquicia, que esperan ver cómo se adapta este universo al cine en una nueva entrega.

Según el medio especializado Deadline, la participación de Dunst en la secuela ya está confirmada, lo que refuerza el crecimiento del proyecto tras el anuncio de la primera película. Aunque en un inicio no se detalló el rol que asumiría, reportes recientes coinciden en que interpretará a Alex, el avatar femenino que acompaña a Steve dentro del mundo de Minecraft.

La actriz es mundialmente conocida por su papel de Judy Shepherd en Jumanji y el de Mary Jane Watson en la trilogía de "El Hombre Araña" de Sam Raimi.

Un personaje clave en la historia

Alex es uno de los personajes principales del videojuego desarrollado por Mojang y forma parte esencial de la identidad de la saga. Su inclusión en la película representa un paso importante para mantener la fidelidad con el material original, algo que los fans han pedido desde el anuncio de la adaptación.

La elección de Dunst también ha llamado la atención por su trayectoria en el cine. La actriz ha participado en producciones de alto perfil, lo que podría aportar mayor peso al elenco y consolidar el atractivo comercial de la película. Su incorporación se suma a nombres ya confirmados como Jason Momoa y Jack Black, quienes lideran el reparto.

Expectativa por el estreno

La secuela de Minecraft se perfila como una de las producciones más ambiciosas basadas en videojuegos. El proyecto busca ampliar el universo presentado en la primera película, incorporando nuevos personajes y desarrollando una historia más compleja.

De acuerdo a Deadline, el estreno de la película está previsto para 2027, lo que deja margen para el desarrollo de la producción y la definición de más detalles sobre la trama. Por ahora, la confirmación de Kirsten Dunst como Alex es uno de los anuncios más relevantes, marcando un nuevo avance en la consolidación del proyecto.

La llegada de Kirsten Dunst como Alex en Minecraft 2, junto a un elenco reconocido, refuerza el interés por la película y posiciona a la secuela de Minecraft como uno de los estrenos más esperados del cine basado en videojuegos.