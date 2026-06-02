Abren procesos administrativos a involucrados tras muerte de menor en obra

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gerente general del Gobierno Regional de Tacna, Jaime Carpio, informó que las investigaciones relacionadas con la muerte de un menor de edad, ocurrida tras ser embestido por una maquinaria pesada del Gobierno Regional de Tacna en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, continúan en desarrollo y actualmente se encuentran en una etapa "intermedia".

El funcionario explicó que, luego de conocerse el caso, la Fiscalía Anticorrupción inició las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades. Precisó además que ya existe una definición sobre las responsabilidades civiles; sin embargo, el proceso continúa debido a que ambas partes presentaron recursos de apelación.

Gore dispone apertura de procesos contra involucrados

Asimismo, señaló que el gobernador regional "dispuso la apertura de procesos administrativos a los funcionarios" presuntamente vinculados al hecho, mientras prosiguen las investigaciones.

Respecto a la reparación civil, Carpio manifestó que deberá otorgarse una compensación a la familia afectada, aunque reconoció que "lo que no se puede verse de acuerdo es en el monto". Añadió que este aspecto fue apelado en su momento y no corresponde ser evaluado por la Procuraduría.

También recordó que el Consejo Regional de Tacna registra antecedentes de un caso similar. Según indicó, pese a que la Fiscalía realizaba indagaciones, el órgano legislativo regional optó por "archivar" el procedimiento.

La tragedia

El lamentable hecho ocurrió una mañana de abril en el Programa Municipal de Vivienda (Promuvi) Señor de los Milagros, en el distrito Gregorio Albarracín. Lo que debía ser una jornada de recreación terminó convirtiéndose en una tragedia para una familia.

Alrededor de las 11:00 de la mañana, A. Ch. C., de 8 años, perdió la vida luego de ser arrolado por una motoniveladora perteneciente al Gobierno Regional de Tacna, que realizaba trabajos de mejoramiento de vías en la zona.

Cámaras captaron escena

De acuerdo con registros de cámaras de videovigilancia, la pesada unidad habría impactado al menor cuando efectuaba una maniobra de retroceso, sin percatarse de que el niño circulaba en bicicleta detrás del vehículo.

Tras el accidente, vecinos del sector acudieron rápidamente para auxiliar al menor. No obstante, cuando llegaron los paramédicos del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Familia sufre irreparable perdida

Minutos después arribó al lugar Lucila Calcina, madre del niño, quien protagonizó conmovedoras escenas de dolor al reconocer a su hijo.

El menor cursaba el tercer grado de primaria en la institución educativa Prócer Manuel Calderón de la Barca. Ese día aprovechaba su descanso escolar para recorrer las calles cercanas a su vivienda.

Luego de ocurrido el accidente, efectivos de la Policía Nacional intervinieron a Gregorio Saira Callomamani, conductor de la motoniveladora del Gobierno Regional de Tacna, quien fue trasladado a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.

Sentencia contra conductor

En mayo, el Poder Judicial condenó a Gregorio Saira Callomamani, por su responsabilidad en la muerte de un niño de 8 años ocurrida durante un accidente registrado el 18 de abril en el sector Viñani, distrito Gregorio Albarracín.

La decisión fue emitida por el Juzgado Unipersonal Transitorio de Flagrancia de Tacna, que lo encontró responsable del delito de homicidio culposo. Como resultado, se le impuso una pena de 2 años, 9 meses y 11 días de prisión suspendida.

La sentencia le permitirá afrontar la condena en libertad, siempre que respete una serie de disposiciones judiciales.