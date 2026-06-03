Despiste de un auto dejó dos personas fallecidas y un herido en Lambayeque: entre las víctimas se encuentran un padre y su hija

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El trágico hecho ocurrió durante las últimas horas cuando un vehículo se salió de la vía por causas que aún son materia de investigación. Testigos que presenciaron el accidente alertaron de inmediato a la Policía Nacional, cuyos efectivos llegaron rápidamente al lugar para atender la emergencia.

Al inspeccionar la unidad siniestrada, los agentes encontraron a tres ocupantes. Sin embargo, al verificar sus signos vitales confirmaron que dos de ellos habían fallecido en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Segundo Vidarte Trujillano, de 63 años, y su hija Kleydi Vidarte Torres, de apenas 18 años.

Investigan causas del accidente

Tras confirmar las muertes, la Policía inició las diligencias correspondientes y comunicó el caso al Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos y las investigaciones de ley. Mientras tanto, el conductor del automóvil, identificado como Aldair Montoya Culqui, fue auxiliado por personal de emergencia y trasladado inicialmente a la posta médica de la localidad.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, los médicos dispusieron su traslado al Hospital Regional de Lambayeque, donde permanece internado con pronóstico reservado y luchando por sobrevivir.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados posteriormente a la morgue de Chiclayo, donde se realizarán los procedimientos legales correspondientes antes de ser entregados a sus familiares.

La tragedia ha causado profunda consternación entre los pobladores de Chongoyape. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el despiste, con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer las causas de este lamentable accidente.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Chiclayo, un trágico accidente dejó como saldo dos personas fallecidas y una gravemente herida. Entre las víctimas mortales se encontraban un padre y su hija.



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Choque entre miniván y tráiler en Ferreñafe

El pasado lunes 1 de junio, dos personas fallecieron y otras diez resultaron heridas tras el choque entre una miniván de transporte público y un tráiler en una carretera de la región Lambayeque. El accidente movilizó a personal policial, bomberos y equipos de emergencia, quienes acudieron rápidamente para rescatar a los ocupantes de las unidades involucradas.

e acuerdo con los primeros reportes, la miniván de servicio público de placa P4S-441 impactó violentamente contra un tráiler de carga pesada de placa Z4K-751, el impacto se produjo cuando ambos vehículos circulaban por una transitada vía de la región. La fuerza de la colisión provocó severos daños en la miniván, donde viajaban la mayoría de las víctimas.

Equipos de emergencia y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para rescatar a los heridos, quienes fueron trasladados a diversos establecimientos de salud de Ferreñafe y Chiclayo.

🚨 ¡Tragedia vial en Lambayeque! Dos muertos y 10 heridos deja choque de miniván con tráiler 🚨 Miniván de servicio público impactó violentamente contra un tráiler de carga pesada.



💥 El choque ocurrió a la altura del Molino Ferreñafe y generó momentos de desesperación entre... pic.twitter.com/qfayky0Voa — Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 2, 2026



Las autoridades informaron que las dos personas fallecidas, perdieron la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente. Mientras tanto, varios de los heridos permanecen bajo observación médica y algunos presentan lesiones de consideración.