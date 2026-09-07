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Ola criminal continúa imparable

Trujillo: Asesinan a balazos al hermano del alcalde distrital de Pataz en exteriores de un restaurante

El hermano del alcalde distrital de Pataz, Homero Armas Villalobos, fue acribillado a balazos durante la madrugada de este lunes 7 de septiembre, en los exteriores de un restaurante, ubicado en Trujillo.

Hermano del alcalde distrital de Pataz es una nueva víctima de la delincuencia.
Hermano del alcalde distrital de Pataz es una nueva víctima de la delincuencia. Composición Exitosa

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 07/09/2026

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Un nuevo hecho criminal enluta la región La Libertad. Al promediar las 2:30 a. m. de hoy, lunes 7 de septiembre, Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde distrital de Pataz, fue acribillado a balazos por delincuentes en la Urb. California

Según testigos, en los exteriores de un restaurante se escucharon cuatro balazos al aire libre. Con el pasar de los minutos fue hallado un cuerpo herido en la vía pública, el cual fue trasladado rápidamente a una clínica local, donde los médicos certificaron el deceso del hermano del burgomaestre, Segundo Armas Villalobos.

(Noticia en desarrollo...)

 

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