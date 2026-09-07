Trujillo: Asesinan a balazos al hermano del alcalde distrital de Pataz en exteriores de un restaurante

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo hecho criminal enluta la región La Libertad. Al promediar las 2:30 a. m. de hoy, lunes 7 de septiembre, Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde distrital de Pataz, fue acribillado a balazos por delincuentes en la Urb. California.

Según testigos, en los exteriores de un restaurante se escucharon cuatro balazos al aire libre. Con el pasar de los minutos fue hallado un cuerpo herido en la vía pública, el cual fue trasladado rápidamente a una clínica local, donde los médicos certificaron el deceso del hermano del burgomaestre, Segundo Armas Villalobos.

(Noticia en desarrollo...)