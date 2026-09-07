Capturan banda que usaba falsos taxis para ejecutar secuestros al paso en Lima Norte

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La PNP capturó a una banda cuyos integrantes habrían amenazado de muerte a una persona vinculada al sector farmacéutico. Los sospechosos presuntamente obtuvieron sus claves bancarias bajo amenazas. Con esta información, la víctima habría sido obligada a realizar diversas transferencias de dinero.

El coronel PNP Holger Obando brindó detalles sobre la ubicación del vehículo y explicó cómo se desarrolló el operativo que permitió capturar a los sospechosos.

"Recibimos información desde nuestros canales de inteligencia que se habría producido un secuestro de un ciudadano peruano dedicado al rubro de la farmacia. Las unidades operativas que permitieron la detención de tres sujetos a bordo de un auto color negro en el distrito de San Martín de Porres. En el interior se encontraba el secuestrado privado de su libertad", señaló.

"Las investigaciones refieren que esta victima sale de un centro de esparcimiento de Lima Norte. Aborda un taxi que es solicitado por una tercera persona. En la ruta, el vehículo se detiene e ingresan dos sujetos que lo amenazaron con una presunta arma de fuego, ordenándole que entregue la clave de su teléfono y de sus aplicativos de bancos", precisó.

"Bajo amenazas hace una primera transferencia ascendente a S/2500 y la finalidad era retirarle los S/40 mil que tenía en sus cuentas. Es mantenido en cautiverio durante cuatro horas y se hace la presencia policial para la invertención y la detención", manifestó.

"En el desarrollo de las actas respectivas, es que aparece una segunda persona que señaló haber sido victima de la misma y bajo similares circunstancias. El hecho sucedió en Lima Norte. Esta persona llegó a reconocer al corpulento sujeto venezolano", añadió..

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