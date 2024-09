Un indignante caso de abuso animal se registró en Trujillo. Un perro y un gato fueron hallados colgados de un cordel de ropa al interior de una vivienda. Los vecinos exigieron a las autoridades actuar frente a este crimen, a fin de obtener justicia para las mascotas.

Este macabro hallazgo ocurrió hace algunos días y despertó la indignación de los vecinos del distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo. Dichas circunstancias revelarían la crueldad a la que fueron expuestas las mascotas por parte del presunto autor de este crimen.

"Queremos justicia para los animalitos que no tienen voz, porque ellos no pueden hablar, no tienen como defenderse. Pedimos apoyo y que se concientice a la gente que esto no tiene que seguir pasando. Exigimos justicia y que se respete la ley", expresó una joven durante una protesta