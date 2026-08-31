Trujillo: PNP revela que tenía indicios del secuestro a empresario minero: "Esto ya venía de hace tres meses"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En medio de la conmoción que sacude Trujillo desde la madrugada del domingo 30 de agosto, el jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, reveló que su institución tenía conocimiento de la posibilidad del secuestro contra el empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla.

Como se recuerda, el atentado suscitado en las cuadras 2 y 3 de la avenida Húsares de Junín dejó también cuatro fallecidos y según la teoría policial, sus presuntos responsables serían las organizaciones criminales "Los Pulpos" o "La Jauría".

Planificación del secuestro venía desde hace tres meses

En conferencia de prensa tras ocurrir el lamentable hecho en la ciudad norteña, la autoridad policial mencionó que el ataque criminal no es un hecho aislado, puesto que, según Inteligencia, desde hace tres meses aproximadamente se sabía de la posibilidad del secuestro.

Pese a tener indicios de lo que finalmente terminó ocurriendo, Espinoza Cuestas sostuvo que advirtieron a las posibles víctimas, a fin de que adopten las medidas de seguridad del caso.

Cabe precisar que, el actual jefe de la Región Policial La Libertad asumió el cargo a finales de abril último y, de acuerdo a su hipótesis, el hecho de violencia obedece a la necesidad de recaudar dinero por parte de "Los Pulpos" para seguir operando ilícitamente contra los principales empresarios de la ciudad, tras la captura de Andy Quispe Cruz. Frente a esta situación, aseveró que no pararán hasta proceder con la captura de los responsables.

"Ningún delincuente le ha ganado al Estado. En el transcurso de las horas, lo más cercano, los vamos a capturar y los vamos a abatir, así como han utilizado la fuerza, la Policía igual manera utilizará la fuerza letal", enfatizó.

🔴🔵 #ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que el secuestro de un empresario minero, ocurrido en Trujillo, fue un hecho planificado y que la Policía ya contaba con indicios sobre este caso desde hace varios meses.



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Secuestrado había sido detenido por minería ilegal

Es importante mencionar que, Jenss Marty Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante el operativo denominado "Los topos del frío", el cual desarticuló clanes familiares dedicados a la minería ilegal en la provincia de Pataz. Durante aquella intervención, se decomisaron más de 220 kilos de oro de origen ilícito, valorizados en 10 millones de dólares.

El ataque perpetrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto, a dos cuadras de la sede de la Dirincri, dejó como saldo el fallecimiento de Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja de Lara Tantaquilla, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

Con el pasar de las horas fueron encontradas las prendas policiales que utilizaron los delincuentes, situación que pone en alerta máxima a los ciudadanos, porque ya no saben distinguir de un policía o delincuente al momento de una intervención en la vía pública.

Finalmente, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa llegó a Trujillo, en representación del Gobierno, para atender el caso que pone en tela de juicio la capacidad policial para afrontar el delito de secuestro.