Sismo de magnitud 5.1 remece Ayacucho: Conoce todos los detalles del fuerte temblor registrado HOY

El Perú no deja de temblar. Este domingo, 14 de septiembre, un sismo de regular magnitud sorprendió a más de uno en la región Ayacucho. En la siguiente nota, conoce todos los detalles relacionados al epicentro y hora exacta del movimiento telúrico registrado en esta zona del país durante la fecha.

Sismo registrado en Ayacucho hoy

En su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 5.1 en la escala Richter ocurrió al promediar las 20:52 horas. El temblor se registró exactamente a 52 kilómetros al oeste de Chuschi, una zona ubicada en la provincia de Cangallo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0614

Fecha y Hora Local: 14/09/2025 20:52:43

Magnitud: 5.1

Profundidad: 109km

Latitud: -13.71

Longitud: -74.81

Intensidad: III Chuschi

Referencia: 52 km al O de Chuschi, Cangallo - Ayacucho — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 15, 2025

El reporte del IGP precisó que este movimiento telúrico tuvo una profundidad que alcanzó los 109 kilómetros y una intensidad nivel III. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en la localidad de Pilpichaca, en Huaytará, Huancavelica.

Aliste una mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este:

Alcohol o desinfectante

Medicina

Pastillas

Vendas y curitas

Toallas y frazadas

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Linterna y radio a pilas

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas. Asimismo, siga estas recomendaciones cuando un movimiento telúrico se presente en su región:

Mantenga la calma.

Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro.

